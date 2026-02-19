La Jeune Garde est-elle la milice de la France insoumise?

Des enquêtes et faits divers récents suggéreraient déjà des liens entre militants antifas proches de la Jeune Garde, narcotrafic et actes de violence variés sur le territoire national. Les soutiens politiques de l’extrême gauche – ou a minima sa position complaisante – envers ces milieux ne datent pas d’hier. Révélations.

Bien davantage que les faits avancés autour du lynchage de Quentin Deranque (qui méritent encore d’être vérifiés par l’enquête), ce qui éclaire sur la Jeune Garde, et l’acharnement de Mélenchon à la soutenir, ce sont les résultats d’enquêtes précédentes, sur des exactions comparables de cette mouvance.

Ainsi, dans le cadre d’une enquête sur une série d’agressions violentes commises à Toulouse et ses alentours par des « antifas » proches de la « Jeune Garde », le RAID a appréhendé à leur domicile le 14 mai 2024 cinq membres de l’« Offensive révolutionnaire antifasciste » (ORA). Ils ont aussi découvert avec stupeur près de quatre kilos de résine de cannabis, dix-sept kilos d’herbe, du matériel de traitement de la drogue et 15 000 euros en petites coupures, révélant un véritable « trafic de stupéfiant industrialisé », selon une source proche de l’enquête. L’affaire a eu un certain retentissement, mais en tant que simple fait divers… Pourtant, d’autres faits suggèrent une lecture bien différente de la relation entre l’extrême gauche, le narcotrafic et la violence dont est mort Quentin.

Touche pas à mon dealer

A Lyon, par exemple, bastion de la « Jeune Garde » de Raphaël Arnault, l’hebdomadaire Le Point signalait déjà en décembre 2023 « le rôle trouble des antifas » dans le trafic de drogue, en particulier dans le quartier tristement connu de la Guillotière et de la place Mazagran. Le journaliste Bartolomé Simon constatait alors comment les antifas « aident les migrants et les squatteurs sur le point de deal local », les protégeant notamment des interventions de la police. La situation n’avait pas changé un an plus tard quand, retournant sur place, l’hebdomadaire rapportait que le mercredi 9 avril 2025 encore, en soirée, plusieurs antifas attablés au bar d’extrême gauche local se sont opposés physiquement à l’interpellation d’un dealer.

Même chose à Paris où, lors de la fermeture du Saint Sauveur, bar antifa emblématique de la capitale, l’Observatoire des violences politiques rapportait en janvier 2025 qu’il n’avait pas seulement été pendant près de vingt ans le quartier général de l’Action antifasciste Paris-Banlieue, mais aussi un lieu associé au trafic de drogue. A travers son tenancier, notamment, Julien Terzics, chef historique des redskins français, réputé pour jouer les intermédiaires et les dealers entre le milieu des bikers et le squat gauchiste L’Usine à Genève. Ou David Patrice, militant de l’AFA arrêté à deux reprises pour des faits liés à de la drogue dure dans la rue des Panoyaux. Des cas dont la répétition mènera à plusieurs fermetures administratives à partir de 2020, avant sa fermeture définitive, en présence de Jean-Luc Mélenchon et de son garde du corps Hazem El Moukaddem, le patron des antifas marseillais.

Un homme justement dont le fief historique à Marseille est le quartier de la Plaine, dont il est réputé être le « parrain »… Là encore un haut lieu du trafic de drogue… Une coïncidence entre fiefs antifas et narcotrafic que relevait également à Grenoble le procureur de la République, Éric Vaillant, dans son discours de départ en janvier 2025. Enfin, à Rennes aussi, en mars 2025, ce sont encore des antifas qui ont empêché l’interpellation de délinquants par la police dans le quartier de Cleunay, miné par le trafic de drogue.

Les curieuses attaques de prison de l’année dernière

Mais là où cette question de la relation entre antifas et narcotrafic s’est posée avec le plus d’acuité, c’est lors des attaques terroristes menées contre le système pénitentiaire français et ses agents en avril 2025. Soixante-cinq faits ont été enregistrés, attribués pour la plupart à un mystérieux groupe DDPF (Défense des droits des prisonniers français)… Et l’enquête a mené à l’arrestation de vingt-cinq personnes, liées pour certaines au réseau de narcotrafiquants de la DZ Mafia.

Néanmoins, des interrogations subsistent qui, dès le départ, ont naturellement fait soupçonner une piste plus politique. D’abord le modus operandi d’attaques simultanées partout en France, inédit chez des narcotrafiquants (le plus souvent très isolés, aussi bien par un ancrage très local que par les féroces

rivalités qui les opposent), mais déjà observé dans les mouvances d’ultragauche. Comme fin juillet 2024, lors des opérations simultanées de sabotages du rail et des réseaux télécoms… Ou en décembre 2020, où sept membres de l’ultragauche avaient été mis en examen pour terrorisme (et cinq d’entre eux écroués), pour avoir projeté une action violente visant les forces de l’ordre et les militaires.

Une autre anomalie était le discours, très éloigné de la culture des trafiquants de drogue, et beaucoup plus conforme à la logorrhée antisystème de l’ultragauche, et ses relents de droits-de-l’hommisme dévoyés. Le discours aux accents de « crève-la-taule » que tiennent précisément aujourd’hui les mouvances antifas pour réclamer la libération de leurs camarades narcotrafiquants de Toulouse « injustement » emprisonnés depuis le 14 mai 2024.

Un discours étrangement proche de celui que tiennent les élus de la France insoumise aussi bien sur le système carcéral que sur le narcotrafic. Au-delà des cas médiatiques de Louis Boyard évoquant son passé de dealer ou d’Andy Kerbrat surpris en train d’acheter de la drogue à un mineur avec son indemnité parlementaire, il faut en effet lire en détail ce qu’écrivent les insoumis, en particulier sur la légalisation de la drogue, qu’ils réclament, mais en militant – à l’instar de Sébastien Delogu – pour qu’on en confie la vente aux dealers auparavant condamnés (délicatement désignés comme « personnes pénalisées auparavant »). On retrouve la même sollicitude à l’égard des dealers dans leur opposition à la répression du narcotrafic (comme l’actuel candidat LFI à Grenoble, Allan Brunon, ou celui de Saint-Denis, Bally Bagayoko), au nom de la dignité des trafiquants de drogue, du respect de leur vie privée et de la lutte contre la précarité des « petites mains ». Antoine Léaument allant même jusqu’à comparer la culture du cannabis à la viticulture. Quel est le sens de cette victimisation grotesque d’une délinquance dont l’actualité offre pourtant chaque jour des exemples plus horribles d’une escalade criminelle de plus en plus meurtrière ?

Complaisances

C’est en réalité très simple, et dans la droite ligne de la complaisance qu’a soudainement commencé à montrer Mélenchon à l’égard de l’islamisme après son échec aux présidentielles de 2017, quand Éric Coquerel l’a convaincu que les voix qui lui avaient manquées alors étaient celles des « quartiers populaires »… C’est-à-dire ces quartiers à très forte proportion d’immigrés, gangrénés par l’islamisme… Mais aussi par le trafic de drogue ! Faute de pouvoir s’y implanter avec un discours gauchiste n’ayant pas la moindre chance de séduire ces populations, il fallait s’y appuyer sur ceux qui les contrôlent.

D’où la conversion spectaculaire de Mélenchon à la lutte contre une « islamophobie » qu’il dénonçait encore la veille comme une escroquerie intellectuelle… Et une complaisance similaire à l’égard du narcotrafic, viatique de ce nouveau prolétariat de substitution.

D’où également le rôle capital pour LFI que joue dans ces « territoires perdus de la République » la Jeune Garde, fédérant autour d’elle les « antifas », aussi proches des dealers et des islamistes qu’agressifs à l’égard des juifs (en mai 2024, et déjà en marge d’un meeting de Rima Hassan, ils s’étaient mis à huit pour s’attaquer dans le métro parisien à un garçon juif de quinze ans). C’est précisément Rima Hassan (qu’accompagnaient à Lyon les militants de la Jeune Garde ayant tué Quentin) qui est ici en pointe, s’en prenant notamment au socialiste Ariel Weil à Paris.

D’où enfin la nature de « mouvement gazeux » de LFI, si pratique pour camoufler les relations troubles et les financements occultes. Mélenchon n’est plus dans une stratégie électorale, mais insurrectionnelle. Ce qu’indiquait l’assistant de la députée LFI Ersilia Soudais, Ritchy Thibault appelant en 2025 à « l’intifada dans les rues de Paris », en constituant « partout dans le pays des brigades d’autodéfense populaire » contre l’« islamophobie ». Voilà pourquoi la Jeune Garde, qui utilise dans ses discours, la même expression d’« autodéfense populaire » encore reprise aujourd’hui par Manuel Bompard lui est indispensable.

Mieux que tout discours, elle traduit la régression phénoménale de cette prétendue gauche à ses racines, dont le fascisme n’a eu qu’à s’inspirer : la haine d’une « race juive » incarnant à ses yeux le capitalisme à travers les Rothschild, qui lui a fait construire au 19ème siècle cette doctrine de l’antisémitisme, par laquelle le marxisme a unifié le mouvement révolutionnaire ouvrier. Mais aussi le putsch de la « révolution bolchévique » de 1917, préfigurant ceux de Mussolini en 1922 et d’Hitler en 1923. L’invention d’une police politique – la Tchéka – que copiera plus tard la Gestapo. La culture de violence de rue par des groupes paramilitaires, dans une « terreur rouge » où Trotski a inventé le goulag, imité plus tard par les camps de concentration nazis.

On ne comprend rien au trotskisme de sa jeunesse auquel est revenu Mélenchon tant qu’on ne saisit pas qu’il a été la matrice de laquelle sont nés, par hybridations successives et en moins de dix ans, de 1917 à 1927, tous les totalitarismes : communisme, fascisme, nazisme, islamisme… Même antisémitisme, même déshumanisation criminelle des opposants, même aversion de la démocratie parlementaire et du débat, même culte de chef, même embrigadement dans des milices paramilitaires, même stratégie insurrectionnelle… Jusqu’au logo de la Jeune Garde, exactement identique à celui des groupes de nervis où a fait ses débuts dans l’entre-deux guerres le « père » en politique de Mélenchon, le trotskiste Pierre Boussel, dit « Lambert »… qui devint collabo des nazis pendant la guerre au sein du Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel Déat, ancien socialiste rallié au fascisme, partisan d’une « Europe nazie unifiée », pour « protéger la race ».