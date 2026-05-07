Justice: une institution sous emprise syndicale

L’Observatoire des décisions de Justice publie un rapport alarmant sur la syndicalisation de la Justice en France, et sur ses conséquences pour les justiciables. De quoi alimenter la défiance grandissante envers une institution capable de se jouer des lois.

Derrière robe noire et hermine, certains militent plus qu’ils jugent. C’est le constat explosif du dossier « Syndicalisation de la justice : Enquête sur un pouvoir parallèle » publié par l’Observatoire des décisions de Justice .

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seuls 5 % des Français trouvent la justice « efficace » et 31 % la voient « politisée » . Derrière ces chiffres alarmants, une réalité longtemps cachée : le poids écrasant des syndicats de magistrats ancrés à gauche, influençant nominations, promotions et même jugements. Le sentiment qui domine aujourd’hui n’est plus celui d’une justice protectrice, mais celui d’une institution lente et laxiste ; le juge n’est plus une figure neutre mais un acteur dont les convictions personnelles peuvent dicter le verdict.

La syndicalisation: un pouvoir invisible qui contrôle tout

Depuis cinquante ans, ce syndicalisme a pris une tournure unique en Europe. Le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats ne défendent pas les conditions de travail, mais pèsent sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui décide de qui est promu, muté ou sanctionné. Résultat ? Une justice parfois rendue « au nom de l’idéologie » plutôt qu’en celui du peuple.

Le formatage commence dès l’École nationale de la magistrature : priorité à la réinsertion, critique des politiques sécuritaires, prison vue comme un « mal absolu ». L’héritage de Robert Badinter et de la « Défense sociale nouvelle » est passé de l’humanisme à ce que beaucoup dénoncent comme du laxisme systémique.

L’héritage empoisonné du syndicalisme radical

Pour comprendre cette dérive, il faut remonter à la source : la naissance du Syndicat de la magistrature dans les soubresauts de mai 68 ; tout commence par un séisme : la « harangue de Baudot ». Ce magistrat appelait ses collègues à « mépriser la loi » et se montrer « partiaux » pour favoriser les plus démunis contre l’expression d’un « droit bourgeois ». Un appel à la partialité assumée qui résonne comme le manifeste d’une justice idéologique.

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Ce qui devait rester une provocation militante est devenue, pour certains, une méthode de travail ; une « justice de rupture » qui voit le juge chercher à transformer la société. Est-on encore en République quand ceux qui doivent appliquer la loi s’arrogent le droit de l’interpréter selon leur boussole idéologique ?

Du naufrage d’Outreau au « Mur des cons »

D’autant que si l’on a vu une « chasses au scalp » des politiques (Sarkozy, Fillon, Le Pen), les victimes de la « morgue » des juges sont souvent des gens ordinaires. De l’affaire du petit Grégory au naufrage d’Outreau, on a vu des vies brisées par des magistrats grisés par leur pouvoir et protégés par une inamovibilité qui semble les rendre irresponsables. En quinze ans, sur des milliers de plaintes de justiciables contre des magistrats, une seule a abouti à une sanction disciplinaire en 2024 (un blâme !). Ce constat de l’impunité totale de ceux qui jugent les autres est devenu insupportable.

En 2013, le « Mur des cons » : dans les locaux du Syndicat de la magistrature (SM), un panneau affiche les photos de personnalités de droite, de policiers… Et même de victimes, comme le père d’Anne-Lorraine Schmitt, assassinée par un récidiviste. Le tout sous la mention : « Avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà ». Françoise Martres, présidente du SM, est condamnée pour injure publique… Sans que sa carrière n’en souffre puisqu’elle sera promue à un poste prestigieux ; symbole parfait du corporatisme.

Des communiqués partisans et des blocages

Cela se poursuit en février 2026, après le meurtre de Quentin Deranque. Le SM accuse le gouvernement de « silence complice » face à « la montée de l’extrême droite » ; alors que l’enquête confirme l’intention mortifère des proches de Raphaël Arnault ! Le mois dernier, le SM saisit encore le Conseil d’État contre l’interdiction des permissions de sortie « ludiques » pour les détenus (après une évasion au Louvre), tout en dénonçant un « trumpisme pénitentiaire ». Même l’USM, présentée comme modérée, attaque une circulaire du ministre visant à mieux protéger les victimes. Le message est clair : la réinsertion avant tout, la sécurité publique… après.

Que font nos voisins ? En Espagne, les syndicats de magistrats sont interdits ; en Allemagne, très encadrés. En Roumanie, c’est plus radical : interdiction constitutionnelle d’appartenance politique, déclaration de patrimoine et d’intérêts accessible au public sur internet (y compris l’affiliation maçonnique), sanctions disciplinaires. Résultat ? Une facilité de récusation des magistrats et une neutralité renforcée.

Des propositions concrètes pour réveiller la justice

L’Observatoire ne se contente pas de dénoncer, il souhaite redéfinir le droit syndical et désolidariser le CSM des syndicats. Le préalable pourrait en être l’interdiction du Syndicat de la magistrature ; avec un argument de droit : il est interdit à un syndicat professionnel de poursuivre des objectifs politiques.

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Ce dossier repose sur une étude documentée, avec cartes des syndicats, portraits de leurs présidents (du SM à Unité Magistrats, sans oublier le juge administratif), témoignages de magistrats et annexes explosives. Il pose la question qui fâche : comment un juge peut-il rester impartial quand son syndicat appelle à voter contre un candidat, manifeste contre le gouvernement ou désigne des victimes comme des « cons » ?

La confiance des Français est déjà au plus bas. Restaurer l’impartialité, c’est restaurer la démocratie. Car la justice n’est pas un champ de bataille idéologique mais le dernier rempart du peuple.