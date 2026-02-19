Canailles et racailles: de la prospérité des ultras

Notre chroniqueur, qui s’était absenté des pages de Causeur pour des raisons qui lui appartiennent, jette sur l’actualité de ces derniers jours, en particulier le meurtre de Quentin Deranque, un regard lucide et quelque peu narquois.

Il faut aller voir ce qu’écrivent les soutiens de la Jeune Garde, ce groupuscule de nervis d’extrême-gauche, cette émanation de LFI dans sa vérité dernière. Mathilde Panot demande la protection de la police contre les donzelles du groupe Nemesis — sinon, dit-elle, « ça va mal finir ». Faut-il avoir peur de Panot ?

Elle n’est pas la seule à inverser les responsabilités. Connaissez-vous Serge Quadruppani ? Auteur de romans policiers de gauche, excellent traducteur des aventures du commissaire Montalbano d’Andrea Camilleri, il a publié sur Facebook une longue justification de ceux qu’ils appellent ingénument des antifascistes. Le réseau social lui a fait prudemment retirer sa diatribe, qu’il a remplacé par une version édulcorée:

« Ce ne sont pas les fafs, héritiers du « Viva la muerte » franquiste et qui pratiquent si volontiers le tabassage à plusieurs, ce ne sont pas eux qui devraient la ramener sur le sujet. A tous les antifascistes de mener une réflexion là-dessus : comment se protéger des gens qui aiment la mort (surtout celle des autres) sans risquer soi-même de la donner, ni trop compter sur les flics qui, en matière de tabassage à terre ont depuis longtemps montré leurs compétences et leurs préférences quant aux cibles. »

Voilà. Il y a les bons et les méchants fascistes. Les bons sont à gauche, et ils peuvent bien faire ce qu’ils veulent tant qu’ils ont pour but de contrer les méchants, qui sont à droite. Le temps est immobile pour les idéologues, et hier, c’était demain.

Ainsi, quelques jeunes filles protestant contre la venue à l’IEP de Lyon, nid de racailles islamo-gauchistes, de Rima Hassan, égérie de tous les antisémites d’aujourd’hui, forment une cible légitime pour une douzaine de « Jeunes Gardes » qui se sont donné pour tâche d’éradiquer l’hydre fasciste…

Et notre septuagénaire décati d’ajouter, à propos de la minute de silence de l’Assemblée nationale suite à la mort de Quentin Deranque :

« La gerbe. Ça va trop vite pour moi. Une minute de silence en l’honneur d’un jeune membre d’organisations racistes, antisémites, violentes, mort dans une de ces confrontations que les organisations en question ne cessent de chercher. Pas une fois l’Assemblée nationale n’a observé une minute de silence pour les victimes de meurtres racistes. Cette fascisation accélérée de la vie publique ne serait pas arrivée sans la complicité de l’extrême centre. »

A lire aussi: La Jeune Garde est-elle la milice de la France insoumise?

Nous sommes là au pinacle de la pensée trotskyste qui chante les mérites de l’internationalisation des luttes, juste comme les capitalistes se sont mis à chanter les mérites de la mondialisation. Les trotskystes sont le bras gauche des prédateurs ultra-libéraux.

Au passage, je suggère au lecteur de peser ce qui dans la gauche actuelle vient du trotskysme, cette déviation de la pensée marxiste. Ou du lambertisme, qui a théorisé l’entrisme dans les paris « bourgeois », de Mélenchon à Lionel Jospin ou Jean-Christophe Cambadélis : le PS est infesté de ces racailles qui se croient malignes parce qu’elles trompent Olivier Faure, et lui imposent des alliances de second tour en lui faisant miroiter la réélection de quelques canailles.

Ce qui est bien plus remarquable, c’est que ce meurtre révèle de l’inversion orwellienne de toutes les valeurs. Ça a commencé à l’école, où l’on sait depuis quarante ans que « l’ignorance, c’est la force ». Ça se continue dans le champ politique : les fascistes, les vrais, les vrais criminels, sont aujourd’hui à gauche. La guerre civile larvée, que je dénonçais jadis, se transforme sous nos yeux en affrontement direct.

Je ne nie pas qu’il subsiste à l’extrême-droite quelques têtes creuses qui se croient encore avant-guerre. Le rugbyman Federico Martin Aramburu est tombé le 19 mars 2022 sous les balles de deux nervis qui se sont crus malins — et qui seront jugés pour ce crime en septembre prochain. Mais institutionnellement, la violence aujourd’hui appartient à l’extrême-gauche, qui a adopté les méthodes de l’extrême-droite d’autrefois : la roue a tourné à 180°.

Un point encore : si les extrêmes progressent, c’est que « l’extrême-centre », comme dit Quadruppani, s’est effondré. Hollande puis Macron ont anéanti la possibilité même de voir émerger un esprit quelque peu supérieur. Comment voter pour un tel ramassis de petites pointures, de Retailleau à Glucksmann, d’Attal à Bardella ?

Clemenceau me manque…

PS. Pour ceux qui n’étaient pas là en 1968, « La Jeune garde » est un chant révolutionnaire écrit entre 1910 et 1912 par Gaston Montéhus, un chansonnier de gauche d’avant la Première guerre mondiale (à noter qu’il a rejoint l’Union sacrée en 1914). C’est typique des trotskystes, cet entrisme musical, cette récupération d’un chant marxiste pour en faire le nom d’un groupuscule antisémite. Qu’en aurait pensé Marx ?