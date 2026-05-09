Une fièvre sans éclat

On ne dira pas que la littérature contemporaine manque de romans sur le désir – elle en fait même l’un de ses laboratoires les plus constants, à mesure que nos façons d’aimer se déplacent, se dédoublent, se commentent. Passion libre de Julien Tribotté (L’Arpenteur/Gallimard, 2026) s’inscrit dans cette ligne, mais sans chercher ni à diagnostiquer ni à dénoncer. Le livre prend acte, plus simplement – et plus froidement – d’un état des choses: celui d’un désir qui ne se vit plus sans reste, toujours accompagné de son propre récit, de sa mise en forme, de son retour réflexif. Ici, l’expérience ne précède pas sa trace; elle se confond avec elle.

On suit ici un narrateur pris dans les dynamiques du désir contemporain, entre applications de rencontre, images numériques et relations ouvertes. À travers une écriture proche du journal, il explore une succession de liaisons où l’intime se fragmente et se recompose sans cesse. Le roman met en jeu une expérience amoureuse médiatisée, où corps, écrans et parole se confondent. Ce n’est pas un territoire nouveau dans son travail : formé à l’ENS, passé par l’université Johns Hopkins où il a travaillé sur les formes contemporaines du désir, Tribotté s’attache depuis Chronique d’un amour à déplier les états du sentiment lorsqu’il est saisi dans son propre commentaire. Ici encore, quelque chose de cet arrière-plan demeure – une manière de tenir ensemble précision presque analytique et attention au trouble, sans jamais trancher entre les deux.

Journal d’un séducteur

Pas d’entrée en matière spectaculaire – et c’est ce qui déroute d’abord. Le livre s’ouvre sur une forme de calme presque appliqué, une mise en ordre immédiate de ce qui, ailleurs, surgirait dans le déséquilibre. « Toute ma vie s’est réorganisée autour d’elle. Attendre un message… » L’énoncé est limpide, sans détour, mais déjà travaillé par une conscience qui précède l’élan. Rien ne se répand encore ; tout semble s’installer dans une parole qui sait ce qu’elle dit.

Ce choix engage tout le texte. La passion n’y apparaît pas comme une irruption, mais comme une matière que l’on observe en train de se former. Le narrateur écrit depuis l’intérieur même de l’expérience, mais avec un léger décalage, comme s’il cherchait à la fixer au moment où elle lui échappe. « j’ai tenu un journal, noté chaque rendez-vous, chaque détail » : cette phrase pourrait presque servir de principe poétique. Il ne s’agit pas de brûler, mais de retenir – de suivre les traces, d’enregistrer les variations.

D’où cette impression, au début, d’une écriture qui se bride. Elle ne cède pas à l’emportement, elle préfère la précision, quitte à différer l’intensité. Mais ce qui pourrait passer pour une réserve devient progressivement une manière d’approcher le réel au plus près. Le texte ne force pas la passion ; il en explore les conditions, les déplacements, les intermittences.

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Les scènes de rencontre sont révélatrices de ce parti pris. Elles évitent l’emphase, déjouent les attentes. « Tout s’est passé sans émotion, comme si on répétait un rôle. » La formule, presque sèche, ouvre un espace inattendu : celui d’un écart entre le geste et ce qu’il est censé contenir. Rien n’est dramatisé, et c’est précisément ce refus de sursignifier qui donne à ces moments leur pouvoir de trouble.

Le roman avance ainsi, par touches successives, en laissant affleurer une question plus diffuse : que reste-t-il de la passion lorsqu’elle est traversée par la conscience de soi, par le regard que l’on porte sur sa propre expérience ? À cette interrogation s’ajoute celle, très contemporaine, du rôle des images. « J’ai l’impression qu’elle est plus réelle que la chair même » : la phrase ne relève pas seulement de l’excès, elle signale un déplacement profond. Le désir ne se loge plus uniquement dans la présence ; il circule, se reconfigure à travers les écrans, les projections, les absences.

Riley, dans ce dispositif, échappe à toute fixation. Elle n’est ni entièrement donnée ni totalement absente – plutôt une figure mouvante, sans cesse recomposée par le regard du narrateur. Cette instabilité nourrit le texte sans jamais le résoudre. La passion ne trouve pas de point d’arrêt ; elle persiste dans son incertitude même, comme si elle refusait toute forme d’achèvement narratif.

Médiations

Le style accompagne ce mouvement avec une sobriété constante. Il privilégie la continuité, la clarté, au risque parfois d’une certaine uniformité dans les premières pages. Mais cette retenue s’accorde à la logique du livre : elle traduit une volonté de ne pas forcer l’intensité, de laisser apparaître les choses dans leur progression propre, presque organique.

Ce qui se joue alors dépasse le simple récit d’une relation. Le texte interroge une manière contemporaine d’aimer, ou plutôt de vivre le désir dans un monde saturé de médiations. L’expérience affective y devient fragmentée, filtrée, parfois plus intense dans sa représentation que dans sa présence effective. Cette tension permanente entre vécu et représentation donne au livre sa respiration particulière.

Ainsi, Passion libre ne s’impose pas par un choc initial, mais par une forme de persistance. Il s’installe dans la durée, dans une attention aux détails, aux écarts, aux zones de flottement. Ce qu’il propose n’est pas une exaltation de la passion, mais une exploration de ses formes contemporaines – traversées par la lucidité, par la médiation des images, par une difficulté à coïncider pleinement avec ce que l’on vit.

Et c’est dans cette approche, discrète mais tenace, que le roman trouve peu à peu sa cohérence, non pas comme une résolution, mais comme une tenue dans l’incertain, une manière de maintenir la tension sans jamais la résoudre complètement, laissant au lecteur le soin de demeurer dans cet entre-deux où l’émotion existe précisément parce qu’elle ne se fixe pas.

126 pages

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