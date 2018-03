Anne Hidalgo a accepté d’installer devant le Palais de Tokyo un bouquet de tulipes de 40 tonnes de métal signé Jeff Koons. Censé rendre hommage aux victimes des attentats, ce cadeau que personne ne demandait coûtera plusieurs millions d’euros. Signe que le vent tourne en défaveur de l’art contemporain, les pétitions se multiplient jusque dans le monde de la culture.

Beaucoup de gens, en début d’année ou après un anniversaire, sont confrontés à ce problème délicat : à qui refourguer les cadeaux non désirés ? C’est un peu la question que se posent les Parisiens depuis que Jeff Koons a annoncé la livraison imminente d’un présent particulièrement encombrant. Compte tenu de son poids d’environ 44 tonnes, il vaut mieux se poser la question à l’avance. Il s’agit d’un gigantesque bouquet de tulipes métalliques en préparation depuis fin 2016. L’artiste a décidé unilatéralement que son œuvre serait installée à la place d’honneur sur le parvis commun du Palais de Tokyo et du musée d’Art moderne de la Ville de Paris. En outre, il précise que son geste est inspiré par le désir sincère de rendre hommage aux victimes des attentats. Maintenant que les choses se précisent, les pétitions et les chroniques hostiles au projet se multiplient. Le Figaro, Libération, Le Monde, Charlie Hebdo, Artension, etc., contribuent à la contestation. On relève les noms de deux anciens ministres de la Culture (Frédéric Mitterrand et Jean-Luc Aillagon), d’un ex-responsable du Palais de Tokyo (Nicolas Bourriaud) et de très nombreuses personnalités.

La patate chaude a été remise à la ministre de la Culture

Les dernières demandes d’autorisation sont actuellement soumises à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui se serait sans doute passée de ce dossier épineux. Elle hésite. On la comprend. Beaucoup d’arguments militent en effet pour un abandon du projet ou, du moins, pour son implantation à un autre endroit.

Tout d’abord, il y a des considérations techniques. Le Bouquet of Tulips de Jeff Koons est extrêmement pesant. Il faudrait faire des travaux de soutènement considérables, dont on ne sait même pas s’ils sont envisageables. Ensuite, il y a la question de l’intégration dans l’environnement haussmannien et Ar