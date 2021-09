Frontex: Macron «mesquin»?

Le président français ne décolère pas depuis que Frontex a fait appel à une société britannique pour surveiller le littoral du Nord-Pas-de-Calais…

Depuis le Brexit, le littoral du Nord-Pas-de-Calais est devenu une frontière extérieure de l’Union européenne.

Le 24 juillet, en toute logique, Gérald Darmanin a fait appel à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ou Frontex, pour aider la France à surveiller les quelque 70 kilomètres de cette côte qui, depuis le début de l’année, a vu plus de 11 000 migrants clandestins essayer de traverser la Manche dans des barques de fortune.

Préférence communautaire

Pourtant, comme le rapporte le Journal du Dimanche, les conditions de cette coopération intra-communautaire ont attiré les foudres de l’Élysée. Car Frontex, après avoir lancé un appel d’offres pour la location d’un avion affrété afin de surveiller le littoral en question, a attribué le contrat à la DEA Aviation, société britannique, plutôt qu’aux deux autres entreprises candidates, l’une néerlandaise, l’autre autrichienne.

Jupiter, partisan de la préférence communautaire, aurait été rendu furieux par le choix d’une compagnie d’outre-Manche après le Brexit. Un tel choix ne peut-il pas se justifier ? Frontex fait déjà appel aux services de DEA Aviation depuis un certain temps. D’ailleurs, la sécurité de la frontière franco-anglaise appelle une coopération franco-anglaise telle qu’elle est définie dans les Accords du Touquet de 2003 et d’autres accords bilatéraux.

À charge de revanche

Depuis 2015, l’État britannique a versé à la France 133 millions d’euros pour empêcher les migrants clandestins de traverser la Manche et cette année a accepté de payer 62,7 millions d’euros de plus. Le quotidien chauviniste, le Daily Express, n’a pas hésité à traiter le président français de « petty » (mesquin), affirmant que sa seule motivation est de prendre une petite revanche sur le Royaume-Uni pour le Brexit… En réalité, le gouvernement britannique pourrait pâtir d’une revanche plus perfide encore : plus les clandestins continuent à traverser la Manche, plus Boris Johnson, élu en partie sur une promesse de fermeté face aux flux de migrants, sera en difficulté devant son électorat.