Sylvain Hélaine, 35 ans, est l’homme le plus tatoué de France mais aussi instituteur en école élémentaire. Il jure que son apparence n’est pas une provocation, mais certains parents sont dérangés par son physique.

Quand il n’expose pas son torse tatoué en boîte de nuit, Sylvain Hélaine, alias « Freaky Hoody », enseigne à nos enfants à lire et à compter. Fier mercenaire de l’Éducation nationale, l’homme le plus tatoué de France est professeur remplaçant depuis douze ans, tant en maternelle qu’en élémentaire, et a aussi exercé dans la très branchée ville de Londres, s’est-il vanté.

Des tatouages pas du goût de tous les parents d’élèves

Cependant, sa passion pour les artifices floraux sur le crâne ou jusque dans le blanc des yeux n’est pas du goût de tous les parents d’élèves. Certains auraient même envoyé une lettre à sa