Échec et mat

Samuel West accuse son ancien associé de l’avoir spolié. Leur conflit juridique retarde l’ouverture du Musée de l’Échec en Californie

« Imaginez que quelqu’un vous vole votre voiture… puis participe à une course avec. Est-ce que vous aimeriez qu’il gagne ? Nooooon ! » Samuel West explique ainsi au Wall Street Journal le litige qui l’oppose à l’entrepreneur Martin Biallas, avec qui il regrette d’avoir collaboré.

Depuis des années, M. West traque et collectionne avec passion les produits ayant subi des échecs commerciaux retentissants. Il y a dix ans, il transforme sa collection en un petit musée en Suède, et son exposition rencontre un grand succès. Parmi les objets de sa collection, on trouve des flops commerciaux comme le jeu de société Donald Trump, le Pepsi transparent ou le Zune de Microsoft (un concurrent raté de l’iPod lancé cinq ans après Apple).

S’y ajoutent des trouvailles étonnantes : du gratin de lasagnes Colgate (une tentative surprenante du fabricant de dentifrice pour se lancer dans les plats surgelés), du Coca-Cola goût café, un club de golf doté d’un urinoir pour se soulager sans quitter le green, ou encore un préservatif en spray, qui a échoué faute d’un temps de séchage rapide (or le sens du timing est évidemment capital, en pareilles occasions…).

Plus récemment, M. West s’associe avec M. Biallas, connu pour ses expositions itinérantes sur les Schtroumpfs ou des reproductions en taille réelle de la chapelle Sixtine à visiter sans crainte de cohue. Ce dernier lui propose de faire voyager la collection de produits foireux en dehors de la Suède, et de tout organiser contre une commission. Tout bascule lorsque M. West s’aperçoit qu’il n’a jamais reçu les 20 % de commission qu’on lui avait promis.

Ruiné, il découvre par ailleurs que M. Biallas prépare en secret une grande exposition près de la Silicon Valley en mars. Il décide alors de porter plainte contre son ancien associé, lequel affirme posséder toutes les autorisations et tous les droits. L’ouverture près de San Francisco est reportée jusqu’à avril à cause de ces broutilles juridiques. « Comme je garde un peu d’estime pour cet entrepreneur raté, j’aurais la bonté de ne pas exposer M. West lui-même dans mon musée », persifle M. Biallas devant les journalistes. Quant au fondateur historique du musée, il ne cache plus son amertume : il espère désormais que le musée de l’Échec connaîtra lui aussi… un échec retentissant.