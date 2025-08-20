Manifeste pour une baisse du pouvoir d’achat

À force de vouloir « acheter plus », les Français consomment surtout du sucre, du plastique et des produits importés à bas prix, pendant que la production nationale s’effondre. Et si la véritable urgence n’était pas de doper nos caddies, mais de retrouver notre capacité à produire ?

S’il y a une idée qui fait consensus dans la classe politique aujourd’hui, c’est bien que le pouvoir d’achat des Français est trop bas et que l’arsenal des politiques publiques doit être déployé avec ce quasi unique objectif : permettre à tous les Français de dépenser un maximum d’argent pour faire tourner la machine du commerce.

A bien y réfléchir, cet objectif est en réalité stupide et constitue probablement la matrice du déclin accéléré de notre pays.

Constatons que, loin de décliner, le pouvoir d’achat des Français a constamment progressé depuis 2017 (début des Macronomics), malgré les multiples crises (Covid / inflation liée à la guerre en Ukraine). Pas une année ne s’est écoulée sans une progression du pouvoir d’achat moyen, avec un bilan à date de +6% sur 8 ans. Et même les Français les plus modestes en ont profité, du fait de la forte hausse des minimas sociaux sur la période.

Quel bilan de cette augmentation de la capacité d’acheter ? L’insatisfaction des Français avec leur propre vie n’a fait que s’accélérer, et le bonheur ressenti par nos compatriotes est à un plus bas historique. La tendance bien connue à ne retenir que les mauvaises nouvelles fait que les Français sont convaincus que leur pouvoir d’achat a diminué. L’ingratitude collective, nourrie d’analphabétisme économique, devrait amener nos gouvernants à une conclusion simple : puisque de toute façon le Français râle, donnons-lui de vraies raisons de le faire.

Les Français sont obsédés par leur pouvoir d’achat, mais finalement qu’achètent-ils vraiment ? Et ont-ils vraiment besoin ? Un article édifiant de Libre Service Actualités (périodique fort sous-estimé mais bible des boutiquiers) nous donne le top 10 des codes-barres les plus achetés en 2024 en grandes surfaces. Parmi eux : 3 références Coca-Cola, 1 de Nutella, 2 bières, 1 whisky, 1 anisette et 2 eaux minérales en bouteilles plastique. En résumé : du sucre, du gras, de l’alcool et des micro-plastiques. Tout cela est-il vraiment indispensable pour assurer notre bonheur quotidien ? Plus loin dans le même magazine, on apprend que l’enseigne préférée des Français est désormais Action et ses 800 magasins, qui dispensent à des prix ridicules des tonnes de produits non-alimentaires chinois en plastique à des prix obscènement bas . Mais Action est aujourd’hui menacé par un nouvel entrant : les 200 magasins hard-discount Normal se déploient pour offrir aux consommateurs reconnaissants leur dose de produits superfétatoires et polluants. Poursuivons notre lecture : on apprend que les Français achètent en moyenne 42 articles d’habillement par personne et par an, avec bien sûr une énorme augmentation des articles achetés sur Shein ou Temu, au bilan carbone, social et économique déprimant.

Arrêtons-là notre lecture, et convenons avec François-Xavier Oliveau (La Crise de l’abondance) que notre monde produit trop et trop peu cher, que ses habitants consomment trop et que tout cela ne mènera qu’à la ruine de la France puisque la plus grosse partie des biens manufacturés que nous consommons (les deux tiers) est produite à l’étranger. Que faire donc ? Très simplement : moins de consommation, plus de production. Redéployons les politiques publiques vers l’innovation, la souveraineté industrielle et digitale. Finançons tout cela par une augmentation drastique de la TVA (hors produits de première nécessité), des taxes élevées sur le e-commerce, destructeur d’emplois et émetteur de CO2, et l’arrêt des politiques pro-pouvoir d’achat pour les classes moyennes. Et que faire, nous citoyens ? Arrêtons le Coca, bordel ! Et produisons des micro-processeurs…