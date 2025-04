Le PSG n’est plus insupportable !

Après avoir battu Liverpool, le PSG s’est imposé contre Aston Villa mercredi en Ligue des champions. Peut-être que cette année, c’est vraiment la bonne ? Tout le monde en Europe (sauf les Marseillais!) reconnaît que le niveau de jeu monstrueux de Paris peut bien les hisser jusqu’en finale. Dans son canapé, Philippe Bilger partage ce constat !

Le dernier match du Paris Saint-Germain (PSG) contre Aston Villa a été mon chemin de Damas. Il fallait bien la Ligue des champions pour me convertir parce que dans le championnat de France l’équipe parisienne domine tellement outrageusement que dans chaque match, après une résistance plus ou moins longue de l’adversaire, sa victoire est acquise. Cela devient lassant comme tous les succès inévitables auxquels, à tort, on ne reconnaît plus le moindre mérite.

L’effet Luis Enrique

Mais en Coupe d’Europe, c’est autre chose ! Le coup de tonnerre de l’élimination de Liverpool, mon équipe étrangère préférée, avait déjà montré que le PSG s’était métamorphosé et que la faiblesse de caractère singulière et collective s’était totalement dissipé.

Pour les sportifs en chambre comme moi, on n’a pas vu tout de suite l’apport inestimable de l’entraîneur Luis Enrique car les premiers matchs sous son égide n’avaient pas révélé tout de suite ce qu’il attendait de son équipe et les progrès fulgurants qu’il allait lui faire accomplir grâce notamment à des joueurs métamorphosés sous sa baguette à la fois chaleureuse et ferme.

Je continue à ne pas aimer du tout que le PSG soit adossé au Qatar en ayant conscience cependant que, sans sa manne inépuisable, les passionnés de football auraient pu attendre longtemps ce que nous découvrons, parfois enthousiastes, au fil des compétitions européennes. Je persiste à être mal à l’aise avec le président qatari du PSG dont j’ai l’impression, à voir ses comportements extrasportifs, qu’il n’est pas d’une totale limpidité et intégrité. Mais ce qui m’importe au premier chef est ce que cette équipe est devenue, titulaires et remplaçants jamais négligés ni abandonnés, en ayant perdu, pour schématiser, son caractère disparate animé par un joueur d’exception, star narcissique et médiatiquement trop honorée Kylian Mbappé, au profit d’un collectif extraordinaire qui, s’il n’est pas composé de onze vedettes, fait apparaître, pratiquement chez tous, une excellence multipliée par le talent altruiste de chacun.

La naissance d’une équipe

Avec l’éblouissement devant des pépites comme, par exemple, Désiré Doué. On éprouve dorénavant le sentiment d’une implacable et délicate machine qui, même un temps menée, ne suscite aucune inquiétude chez ses supporteurs parce que, tôt ou tard, elle comblera son retard pour finir par l’emporter. On perçoit, même pour le profane comme moi, un dessein, une stratégie, un plan qui inspirent enfin le jeu de cette équipe, chacun au service de tous, tous défendant puis tous à l’avant, avec des buts pouvant être marqués par n’importe qui. À aucun moment le rouleau compresseur ne cesse. La preuve récente étant le but in extrémis de Nuno Mendes qui va permettre au PSG de se rendre assez tranquille chez Aston Villa. Et ce n’est pas un feu de paille. J’ai attendu quelque temps avant d’exprimer mon plaisir et mon revirement parce que dans beaucoup de sports j’ai subi trop de déceptions où, porté aux nues aujourd’hui, le vainqueur allait décevoir demain. C’est une spécialité française.

Apparemment le PSG est sur une lancée qui dure. L’embellie persiste. Le projet collectif de l’entraîneur ne connaît pas de ratés sur le terrain.

Lors des matchs, il me semble aussi que le PSG se comporte mieux. Que ses joueurs ne sont pas sans cesse par terre comme s’ils étaient à l’article de la mort, qu’ils ne discutent plus de manière éhontée, à plusieurs autour de l’arbitre, les décisions de celui-ci et, en résumé, qu’ils ont plus de tenue.

Ce qui est la moindre des choses quand l’argent surabonde pour le club comme pour chacun individuellement et l’entraîneur couvert d’or mensuellement. On espère donc de lui pas seulement une influence sportive et technique mais un enseignement éthique. Une superbe équipe a plus de devoirs que de droits : la classe n’est pas seulement de vaincre n’importe comment !

La hasard du football international fait aussi que de magnifiques équipes nous ayant émerveillés paraissent, pour certaines, être un peu en déclin, ce qui ouvre une voie royale pour le PSG même si sur sa route possible, Arsenal sera à craindre.

Le PSG n’est plus insupportable. Ce n’est que du foot mais c’est si doux, dans ce monde tellement erratique, d’une gravité folle, d’un délire angoissant, de retenir dans sa main quelques gouttes de bonheur, aussi dérisoires qu’elles soient.

