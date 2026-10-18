Les jugements de cour de M. Macron

Le président d’Avocats sans frontières ne décolère pas depuis qu’Emmanuel Macron a proféré à la tribune de l’ONU des mensonges sur Israël.

On peut ne pas être un soutien de Benjamin Netanyahou tout en reconnaissant qu’il a dit la vérité lorsque, à l’Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, il a estimé que l’accusation de génocide à Gaza brandie contre Israël était le plus « grand mensonge du siècle ».

Ce sont désormais tous les juifs qui sont taxés de génocidaires. Le mythe du peuple génocide a remplacé celui du peuple déicide.

Comme si cela ne suffisait pas au malheur juif, Emmanuel Macron en a ajouté un soupçon. Le 22 septembre, dans la même enceinte, il a déclaré : « Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites. Au nom de quoi ? Le Hamas n’a jamais sévi en Cisjordanie. »

C’est un mensonge intégral.

Le Hamas, créé en 1987, a implanté ses réseaux en Cisjordanie dès l’origine. Premier attentat revendiqué : Méhola en 1993.

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Pendant la seconde intifada, une part importante des kamikazes partait de Cisjordanie : par exemple les auteurs de l’attentat contre la pizzeria Sbarro à Jérusalem en 2001 et ceux du Park Hotel à Netanya en 2002. À chaque fois de nombreuses victimes.

Des cellules du Hamas opèrent toujours à présent en Cisjordanie. Deux jours avant que Macron profère sa fake news, Nathanaël Choukroun, père de six enfants y a été assassiné par un membre du groupe djihadiste. Il se trouve qu’il avait la même nationalité que le président de la République française…

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron a la mémoire gravement sélective. En 2025, lors de sa reconnaissance de l’État de Palestine, il a oublié juste un petit détail, un rien, une paille, en narrant le récit du plan de partage de 1947 : le rejet arabe et son acceptation juive. Bref la cause originelle du conflit actuel.

Israël, coupable idéal

Mais le pire hab ite ailleurs. Le pire est invraisemblable. Le pire caractérise et explique le « plus grand mensonge du siècle ». Il s’agit du double standard. Je veux parler du vrai double standard. Celui dont l’État juif est la victime continuelle depuis des années et qui sous-tend les paroles tenues par le chef de l’État français l’autre jour à New York.

Une fois encore, à l’ONU, le président de la République a trouvé le moyen de se focaliser sur l’État le plus maltraité de cette arène diplomatique. Depuis 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté 140 résolutions condamnant Israël contre 68 résolutions concernant tous les autres pays du monde réunis, lesquels comprennent pourtant la Chine et ces Ouïgours, la Russie et son invasion de l’Ukraine, l’Iran et ses pendaisons d’opposants et d’homosexuels, la Corée du Nord et ses goulags, le Soudan et son génocide en cours au Darfour, la Syrie et ses 600 000 morts. Sans évoquer le Nigeria, l’Éthiopie et tant d’autres contrées ensanglantées autant que délaissées.

Ce chiffre insensé, documenté par l’organisation UN Watch et confirmé par les bases de données officielles de l’ONU, suffit à lui seul à établir l’existence d’un double standard.

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Pendant ce temps, Francesca Albanese, rapporteur de l’ONU pour la Palestine et égérie du Monde, a pu tranquillement affirmer, il y a quelques jours dans une interview donnée au Latin American and Caribbean Confederation of State Workers (CLATE), que, dans les camps de la mort, les juifs étaient désignés par les nazis comme « musulmans ». Cette cochonnerie (dont elle s’est repentie, plaidant une erreur) ne lui a pas valu le moindre problème au sein de son organisation.

Vous avez dit « double standard » ?