Cé cé cé cégété

Pour que sa réunion avec les syndicats ne soit pas un flop, Elisabeth Borne doit absolument avoir autour de la table la CGT. Mais voilà, Sophie Binet, la boss de la Confédération, fait de la résistance. Alors, Madame la Première ministre, prête à faire des concessions, appelle la vraiment pas commode Madame Binet…

-Bonjour Sophie, c’est Elisabeth Borne.

–Qu’est-ce que vous voulez?

-Parler Sophie.

–Arrêtez de m’appeler Sophie. On n’a pas fait caissière ensemble.

-Ok So so…

–Quoi!?!

–Pardon c’est ma langue qui qui… quand je stresse je bute sur les mots, ou ils m’échappent…

–Pour parler de la retraite à 64 ans, vous êtes moins stressée. Là, vous maitrisez, détendue comme une chaussette à Martinez. Sa paire rouge. Toujours sur les chevilles. Bon, vous voulez quoi?

–Vous invitez à la tatable des néné, des néné… néné pfff j’y arrive pas.

–Ca va pas bien vous?

–Je stresse… j’arrive plus à parler.

–Je vais te faire chanter, moi!

–J’adore chanter.

–Allez on y va. L’Internationale, vas-y chante!

-C’est la lu… la lulu…

-C’est bon Lulu la nantaise… on va en rester là.

-Attendez, je vous invite à co… à coco… à colla…

-À coller des affiches?

–Non!

-À Cotonou!

–Non!!!

-A kolé séré nou té ké ka dansé?

-Vous me stressez Sophie!

–Respire!

–Voulez-vous venir à Ma, à Mat…

–À mater un film?

–Non! Je vous envoie un car, un cart…

–Un car de chinois? Un carambar? Comment vous faites avec Macron, ça ne vous stresse pas tout ce qu’il vous fait?

–Pas du tout! Je l’imagine dans un youpala quand il s’agite, il m’amuse.

–Et avec Dussopt?

–Lui, je l’adore. Il est encore plus nul que moi à l’oral. On ne comprend rien quand il parle, il ne comprend rien à rien dans ce qu’il baragouine, alors ça me décomplexe ça me détend.

–Et Le Maire, avec son œil un peu lubrique?

-Il m’émoustille. Je me sens toute chose, insoumise à sa plume, à sa loi, à ses doigts.

-Dupond-Moretti?

-Lui, il me fait peur. Le bruit de ses mâchoires broyant une côte de bœuf m’a converti au véganisme. Et puis quand il me regarde il voit une saucisse aux lentilles. Je le hais.

–Et Berger?

-(Elle se met à chanter) Comme les rois mages, en Galilée, suivez des yeux l’étoile du berger…

–Au mois de juin Berger va dégager, je vais t’apprendre à nager!

–Super! Je serai au Cap d’Agde au mois d’aout, je vous attends Sophie.

–Ok je t’envoie une armée de méduses de la CGT.

-Souffrir par vous n’est pas souffrir So so …

–So long en tongs et Borne to be alive, tu vas paréo plus pressé ma so so ma saucisse…

Olivier Dussopt (@olivierdussopt) affirme que Matignon enverra une invitation aux syndicats "dans les jours qui viennent" pic.twitter.com/5bgW0E6usu — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2023