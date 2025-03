Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Martin Pimentel et Jeremy Stubbs.

L’eurodéputée Rima Hasan doit-elle être déchue de la nationalité française? C’est ce que prétendent un certain nombre de personnalités politiques de droite, notamment Marion Maréchal. Christian Estrosi, le maire de Nice, la somme de démissionner du Parlement européen, et le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, l’accuse d’avoir tenu des propos « qui relèvent de l’apologie du terrorisme ». En effet, au cours d’une intervention sur SudRadio, le 27 février, la pasionaria de l’islamogauchisme a prétendu que les enfants Bibas et leur mère n’avaient pas été assassinés et que globalement l’action du Hamas est « légitime du point de vue du droit international ». Martin Pimentel analyse cette polémique pour conclure que Rima Hassan et ses collègues LFI en profitent pour se victimiser une nouvelle fois. Et même si Rima Hassan était expulsée de la France, elle reparaîtrait sur une chaîne de télévision étrangère ou sur YouTube pour diffuser sa propagande dans nos banlieues communautarisées.

On répète partout en ce moment que Trump laisse tomber l’OTAN et que l’alliance atlantique est finie. Le chef de l’Etat français a pris la parole à la télévision mercredi 5 mars pour souligner la nécessité d’un réarmement européen. Car ce serait la seule façon de réagir à la menace que représente la Russie et au changement d’attitude des Etats-Unis par rapport à l’Ukraine et la défense du Vieux Continent. Mais selon Jeremy Stubbs, nous ne savons pas encore où Donald Trump veut nous mener. La plupart des commentateurs européens semblent croire qu’ils lisent dans les pensées du président américain comme dans un livre ouvert. Ce qui est certain, c’est qu’il faut qu’on se comporte comme si, sur des questions de défense et de sécurité, on allait devoir enfin voler de nos propres ailes.