Présidentielle: ne demandez pas le programme!

Le projet présidentiel, ce sera l’homme…

Pour la prochaine élection présidentielle, chaque candidat, de droite comme de gauche, se sentirait déshonoré s’il n’invoquait pas l’absolue nécessité d’un programme avant d’afficher toute ambition personnelle. C’est une sorte de réflexe destiné à montrer son sérieux et sa profondeur.

Alors même que l’on sait très bien que cette volonté d’afficher un projet passe de plus en plus au second plan, derrière la qualité de la personnalité qui sollicitera nos suffrages.

J’ai songé notamment à cette évolution – que l’on peut situer à partir de 2007, lorsque l’être du président a commencé à compter davantage que ce qu’il annonçait, sa politique à venir – en regardant Gabriel Attal qui, précisément, s’est efforcé, le 26 novembre au soir surCNews, de démontrer la priorité qu’il accordait à l’élaboration du programme.

Alors qu’en l’écoutant, on percevait que c’étaient sa personnalité, ses forces et ses éventuelles faiblesses qui pourraient constituer la véritable preuve permettant de légitimer, ou non, son avenir présidentiel.

Je perçois bien les limites de cette personnalisation, puisqu’elle dépend du goût et de la subjectivité de chaque citoyen, chacun étant susceptible de ne pas porter le même regard sur les personnalités bientôt en lice. J’ai conscience que ma propre dilection mettra en évidence le caractère et le comportement de tel ou telle au détriment d’autres, et que mon intuition ne sera pas forcément exempte de contradictions.

À considérer l’espace politique d’aujourd’hui, mon sentiment que le seul à m’inspirer une totale confiance s’il était en charge du pouvoir serait Bruno Retailleau n’est sans doute pas universellement partagé, même dans le camp conservateur pris au sens large. Je n’aurais aucune difficulté à argumenter pour expliquer ma préférence. Je m’en tiendrais aux qualités de l’homme : sa rigueur, sa rectitude, sa moralité, son honnêteté, ainsi qu’à ce que ses activités sénatoriales et ministérielles ont révélé de sa constance, de sa cohérence et de son courage intellectuel. Mais je devine qu’ici ou là on pourrait m’opposer d’autres incarnations.

Ce qui est certain, c’est qu’aussi clairs que soient nos dissentiments, nous pourrions tout de même tomber d’accord sur ceux qu’il conviendrait d’exclure, ceux dont la densité ou le caractère nous paraîtraient trop aux antipodes d’un destin présidentiel pour être choisis.

En 2027, ceux qui s’affronteront dans les débats, d’abord puis lors de « l’emballage » ultime, auront bien davantage que des catalogues de mesures à présenter : ils n’auront qu’une ambition, une obsession, celle de manifester qu’ils seront à la hauteur de la fonction prestigieuse qu’ils espèrent assumer, par le corps, l’esprit et l’âme.

Je me souviens de Nicolas Sarkozy ayant insisté un jour sur le rôle prépondérant et bénéfique, même face à une mauvaise loi, de celui qui la mettra à exécution – ou, au contraire, sur le rôle calamiteux que peut jouer celui qui trouve le moyen de dégrader une bonne loi.

Il ne s’agira donc plus de se jeter des chiffres au visage ni de multiplier les contradictions, mais de proposer, durant la campagne et sur les plateaux, des tempéraments capables de convaincre, de rassurer et de faire croire en demain.

Pour moi, ce sera Bruno Retailleau, mais la démocratie, j’en ai peur, consiste à avoir le droit de décider… en même temps que beaucoup d’autres. Il n’empêche que son projet – qui est lui-même – me plaît.