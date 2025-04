Les médailles interdites de Mme Faber: la guerre des boutons (royaux)

Son refus de décorer cinq bénévoles œuvrant auprès de demandeurs d’asile fait tanguer la coalition gouvernementale aux Pays-Bas : Mme Faber, ministre de l’Asile, assume sa ligne dure. Récit.

Mercredi 2 avril, le Parlement de La Haye a rejeté à une grande majorité la motion de l’opposition de gauche exigeant la démission de Marjolein Faber. La ministre est membre du Parti de la Liberté (PVV) de M. Geert Wilders. Qui, avec son talent pour la provocation, avait exigé qu’elle-aussi soit décorée au nom du roi Willem Alexander. Non pas pour assistance à des migrants, mais pour son refus de les « choyer »…

Pendant le vote parlementaire, la modeste commune de Best, dans la province de Brabant, fut secouée par des centaines de citoyens s’opposant, parfois violemment, au projet d’y installer un centre de réfugiés. C’était la troisième rébellion de ce genre dans le pays en une semaine. Une quatrième fut couronnée de succès, le maire cédant aux opposants chauffés à blanc qui avaient assiégé la mairie. Autant de signes que l’accueil chaleureux prôné par les adversaires de Mme Faber ne fait pas l’unanimité.

La ministre, réfractaire aux bienséances politiques et parlementaires, avait osé rompre avec la tradition qu’un ministre signe automatiquement l’octroi d’une déclaration royale, sorte de Légion d’Honneur honorant celles et ceux qui, bénévolement, se soucient de leurs prochains. Cinq distinctions furent destinées cette année à des volontaires travaillant pour l’agence gouvernementale d’accueil aux migrants, le COA.

Or, la ministre a une dent contre cet organisme, dont elle a vainement tenté de réduire le financement par l’Etat. Elle en snobe les responsables autant qu’elle peut, les jugeant coupables d’alimenter les pompes aspirantes de l’immigration. Une distinction royale pour ses bénévoles ne manquerait pas d’être connue dans le monde entier, chauffant à blanc lesdites pompes, selon elle. Mme Faber refuse, par conséquent, d’en rajouter, laissant au Premier ministre, M. Dick Schoof, le soin de signer les distinctions honnies, car « contraires à la politique anti-immigration que je veux mener ».

Normalement, l’approbation des distinctions est réglée en coulisse dans les ministères et les mairies, mais cette fois-ci le journal De Telegraaf eut vent des bisbilles en haut lieu. Ou en fut informé par M. Wilders en personne, croit savoir l’opposition.

Tollé prévisible à gauche, qui reproche à la ministre de politiser une tradition a-politique chérie au royaume. Mais l’affaire secoue également la coalition gouvernementale quadripartite, dont le PVV de M. Wilders est le pilier le plus important. C’est que ses trois partenaires, dont les libéraux du parti VVD, partagent la vue de la gauche en la matière… Des sources anonymes dans le camp gouvernemental vilipendent « leur » ministre, dont elles souhaitent le départ. Furieux, M. Wilders annonce qu’en ce cas, il retirera son parti de la coalition au pouvoir depuis huit mois. Ainsi, il est en train de mater la rébellion au sein du gouvernement, mais pour combien de temps ?

Mme Faber avait récemment encore frôlé son éviction, arguant que le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, n’avait pas été élu démocratiquement, avant de rétropédaler sous la pression du Premier ministre sans étiquette, qui, c’était visible lors des débats parlementaires de mercredi dernier, ne l’apprécie guère.

Ces derniers jours, des journaux néerlandais ont sondé des bénévoles dans des centres d’accueil gérés par le COA. Certains affirment se sentir « criminalisés » par la ministre Faber. Parmi eux, une sage-femme ayant aidé à mettre au monde de nombreux enfants de réfugiés. Mais sur les réseaux sociaux de droite, on pouvait lire que cette « COA-collabo » méritait une sanction pour aide au grand-remplacement, et non pas une distinction royale…