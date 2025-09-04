Malades, go home!

À six jours du très risqué vote de confiance réclamé par François Bayrou, le gouvernement a sorti de son chapeau un thème qui fait battre le cœur de la droite et de nombreux électeurs : il envisage de « réajuster » — comprenez restreindre — les soins couverts par l’Aide médicale d’État, ce fameux dispositif réservé aux clandestins. Analyse.

Le gouvernement veut réformer l’AME par décret. Il était temps. Après une tentative avortée en 2024, Bruno Retailleau avait promis la réforme de ce dispositif réservé aux immigrés clandestins en janvier. Six jours avant la chute programmée du gouvernement, Bayrou envoie dans les tuyaux quatre décrets durcissant mollement ce système unique. Un des plus généreux au monde, il coûte seulement 1,2 milliards mais contribue à l’attractivité migratoire.

Certains soins exclus

Deux textes concernent la gestion administrative (par exemple, on exigera désormais des pièces d’identité avec photos). Deux autres décrets restreignent l’accès en instaurant la prise en compte du revenu du conjoint, ou en excluant certains soins comme le traitement des oreilles décollées et la balnéothérapie.

Donc, jusque-là, un étranger en situation irrégulière pouvait se faire payer une balnéothérapie en présentant des papiers bidon. D’accord, c’est une caricature. Il n’est pas sûr qu’il y ait vraiment eu des cas de balnéothérapie, et, d’après Le Point, on ne décompte que 35 décollements – ce qui fait 70 oreilles. Autre innovation : l’accès à certains soins est soumis à une durée minimale de présence. Plus vous restez (illégalement), mieux vous êtes soigné. Curieux message, mais passons… Au final, l’économie est estimée à environ 400 000 euros annuels. Peanuts. C’est peut-être symbolique, mais cela va dans le bon sens.

Tapage politique

Reste que la ficelle est un peu grosse. Des «mesures financièrement dérisoires mais politiquement tapageuses », résume Le Point[1]. Si l’on ajoute à cela la dissolution de l’Institut Européen des Sciences Humaines, sévissant depuis une trentaine d’années près de Château-Chinon[2], on pourrait dire que François Bayrou tente de cajoler le RN et LR, comme s’il espérait sauver sa tête avec quelques mesurettes qu’il aurait dû prendre depuis des mois. Il avait jusque-là préféré soigner son centre plutôt que sa droite… Et ignoré les attentes de ces millions d’électeurs qui pensent et à raison que la France fabrique sa propre destruction, en accueillant trop et en accueillant n’importe qui, sans se demander si les arrivants contribueront positivement à la société – on pense au Tunisien de Marseille en situation parfaitement légale.

Immigration : la prudence partout ailleurs en Europe

Au même moment, la Première ministre danoise Mette Frederiksen refuse l’accueil de tout Gazaoui. Pourquoi ? Par le jeu de la démographie et du regroupement familial, les quelques dizaines de ressortissants accueillis il y a trente ans dans son pays sont maintenant des milliers et pour l’essentiel ne travaillent pas.

De son côté, l’Allemagne expulse des déboutés du droit d’asile et des étrangers condamnés.

Enfin, en Grande-Bretagne, alors que des forêts de drapeaux envahissent les rues[3], le Premier ministre travailliste Keir Starmer lance la réforme du regroupement familial. Il est vrai qu’il y a eu en Angleterre de véritables ratonnades, sur fond de crimes commis par des immigrés et de mensonges gouvernementaux. Cela ne se passe pas chez nous, tant mieux.

Au diable toutes ces chicayas politiques qui commencent à ennuyer tout le monde: les Français ne sont pas racistes, ils ne veulent simplement pas être étrangers dans leur pays, devenir culturellement minoritaires. Avec notre gauche folle et notre droite molle, on n’est pas rendus.

Cette chronique a d’abord été diffusée sur Sud Radio

