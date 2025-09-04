Le Hamas, vaincu sur le terrain, triomphant dans les esprits

Exploits, dévoiements et aveuglements. Israël poursuit avec efficacité l’élimination de chefs et de combattants ennemis. Mais la puissance de la propagande du Hamas et la gravité de la crise humanitaire à Gaza relèguent ses succès militaires au second plan.

Le 28 aout, l’armée de l’Air israélienne a mené une attaque ciblée sur un immeuble de la ville de Sanaa, à 2000 km de Jérusalem, tuant entre autres le Premier ministre des houthis, son ministre de la Défense et son chef d’état-major. Même si Abdul Malik al-Houthi, le Guide Suprême incontesté du mouvement houthi ne participait pas à cette réunion, une telle attaque est d’autant plus impressionnante qu’il semble que jusque en 2023, le monde des houthis était quasi inconnu des Israéliens et que ceux-ci ne disposaient même pas de personnels capables de comprendre le dialecte des montagnes du Nord Yemen que ceux-ci utilisaient. On a vu, avec l’affaire des beepers du Hezbollah, l’élimination de Nasrallah et les frappes sur l’Iran l’efficacité des services israéliens. On imagine ce qu’aurait fait l’aviation israélienne si elle avait vraiment reçu des instructions génocidaires…

Trois jours plus tard, le 31 aout, l’armée annonçait l’élimination de Abou Obeida par un bombardement ciblé dans la ville de Gaza. Abou Obeida était cet homme mystérieux, masqué et ganté, au keffieh rouge et blanc, qui depuis la capture de Gilad Shalit en 2006 était le porte-parole militaire du Hamas. Mais il était, disent les experts, bien plus que cela, le responsable de la propagande, l’homme qui décidait des opérations de communication, des slogans à transmettre, des vidéos à monter et à montrer, des cérémonies à organiser. Le Goebbels du Hamas? Bien sûr, il y a des différences…

Les nazis, avec leur idéologie de suprématisme racial, ne pouvaient a priori recueillir de sympathie que de la part d’Européens se croyant de la même aristocratie aryenne qu’eux. Ils ont su pourtant se créer des alliances bien au-delà de cette frange limitée.

La haine contre les Juifs a été un excellent ciment, par exemple avec le mufti de Jérusalem, recruteur de la division musulmane de la Waffen SS et modèle admiré de Hassan el Banna, le fondateur des Frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne. Une sorte d’intersectionnalité des luttes avant la lettre conduisant à des alliances baroques sur la base efficace d’une haine commune…

Pour les nazis, même s’ils prétendaient que leur combat n’était rien d’autre qu’une lutte contre la diabolique emprise juive, ils étaient trop arrogants pour adopter, même pendant leurs défaites, une posture victimaire. Le Hamas, lui, a fait coup double.

Mots-mensonge

En diffusant ses massacres du 7-Octobre il a rempli ses militants de fierté. Mais en manipulant médiatiquement la réaction israélienne, il s’est transformé en résistant contre l’oppression et est parvenu à faire du palestinisme la religion anti-impérialiste contemporaine, celle qui remplace le marxisme, le léninisme, le stalinisme, le trotskisme, le castrisme, le maoïsme, tous ces -ismes dans lesquels les parents et grands-parents idéalistes des jeunes d’aujourd’hui avaient baigné et s’étaient parfois précipités tête baissée.

Il fallait au Hamas détourner l’attention du public loin des souterrains qu’il avait construits avec une amplitude gigantesque et qu’il n’avait évidemment pas conçus comme des lieux de protection de la population, et la transférer vers les scènes de destruction extérieure. Il lui fallait faire état de beaucoup de morts dans sa propre population, pour qu’il puisse remporter l’autre guerre, celle que le faible peut gagner contre le fort, la guerre de l’opinion publique, que le régime soviétique et des stratèges militaires avaient déjà théorisée dans le passé et qui a changé le cours de nombreuses guerres comme celle d’Algérie ou du Vietnam.

Grâce à ses sympathisants compassionnels ou repentants, ou simplement antisionistes, à ses idiots utiles ou ses soutiens soudoyés par son inépuisable tiroir-caisse qatari, le Hamas est parvenu à imposer un discours truffé des mots mensongers de génocide, apartheid, et famine.

Goebbels s’est suicidé parce que le Reich s’était effondré. Abou Obeida est liquidé alors que la propagande du Hamas triomphe. Il n’est probablement qu’un symbole, car l’essentiel du travail a été fait dans nos propres pays.

Les rédactions, les services diplomatiques, les agences de l’ONU savaient que le Ministère de la Santé de Gaza qui diffuse les chiffres de mortalité n’est qu’une fiction, que les journalistes gazaouis envoyant leurs reportages à la presse mondiale travaillaient sous le contrôle de Abou Obeida et de ses services, que les employés de l’UNWRA chargés des distributions alimentaires dépendaient du Hamas, que les directeurs des hôpitaux, nommés par le Hamas, étaient parfaitement au courant de l’usage militaire qui en était fait. Les responsables de l’IPC[1] savaient aussi que les statistiques nutritionnelles qui leur ont fait déclarer la famine à Gaza provenaient de chiffres invérifiables préparés par des correspondants qui avaient tout intérêt à les noircir…

Enfants élevés dans la haine

Par idéologie, par émotion, par routine, par intérêt, par négligence, par peur, par ambition, par calcul politique ou par antisémitisme, le discours anti-israélien s’est généralisé, insensible à la vérité. Lorsque Fatah Sharif a été éliminé par une frappe israélienne en septembre 2024, le Hamas lui-même a déclaré qu’il avait perdu son chef au Liban. Il était aussi directeur d’école et responsable du syndicat des enseignants de l’UNRWA dans ce pays, mais aucun pays européen n’a alors arrêté ses subventions à cette organisation, qui porte une lourde responsabilité dans la catastrophe éducative des enfants palestiniens.

Que ce soit sous la houlette du Hamas ou celle de l’Autorité Palestinienne, les enfants ont été élevés dans la haine depuis leur plus jeune âge. La complaisance de l’UNWRA a été criminelle. Il ne s’agit pas seulement de la haine d’un ennemi conjoncturel, qui pourrait se retourner une fois la paix survenue. Il s’agit d’une haine incrustée dès la plus jeune enfance par une éducation systématique déshumanisant l’adversaire et mettant en avant des impératifs religieux impitoyables et indisputables. Ce n’est pas seulement une haine d’Israël. La célèbre militante palestinienne Ahed Tamimi, 24 ans aujourd’hui, l’a proclamé ces jours-ci à la radio: c’est une haine contre les Juifs en général, celle qui s’exprime dans ce hadith célèbre appelant à l’extermination des Juifs, que le Hamas a inséré dans l’article 7 de sa charte.

Considérer qu’il s’agit là d’éléments marginaux qui seraient solubles dans la reconnaissance d’un État palestinien, imaginer que la reconnaissance d’un tel Etat aux contours fantomatiques mais à l’idéologie malheureusement explicite serait un atout pour la paix n’est pas seulement une gifle envers les victimes du 7-Octobre. Ce n’est pas seulement la preuve d’une ignorance volontaire de l’histoire des relations israélo-palestiniennes. Ce n’est pas seulement une incroyable méconnaissance de ce qu’est l’Autorité palestinienne, une entité faussement modérée, méprisée et profondément hypocrite. C’est un témoignage de docilité envers une idéologie islamiste qu’on n’ose pas nommer. C’est apparemment le cadeau que prévoit le président de la République à la communauté juive française pour la nouvelle année…

[1] Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) est un outil de référence supposément neutre, employé par les agences des Nations unies et les ONG pour analyser et suivre les situations de malnutrition NDLR.