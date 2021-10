Zemmour et les Juifs de France

Zemmour est cohérent avec ses principes, il est Juif à la maison et Français à la ville.

Les Juifs de France n’ont pas à exiger de la France qu’elle se soucie en priorité de leurs états d’âme. Ce grand pays a d’autres chats à fouetter, or il y a sur notre planète un autre État érigé spécialement pour répondre aux exigences juives. Ils sont pathétiques, ces Juifs qui reprochent à Eric Zemmour de ne pas penser à eux. Assigner à résidence ethnique ce candidat potentiel aux élections présidentielles est déplacé, et finit par déboucher sur une sorte de racisme à rebours. Aspirer à ce que 67 millions de Français choisissent leur président en fonction de ce que Zemmour pense ou ne pense pas de Vichy est ridicule.

De Gaulle, vous vous souvenez ?

Zemmour a de Gaulle pour modèle, or il faut se souvenir que c’est grâce à de Gaulle que Pétain n’a été ni fusillé ni jugé pour complicité de génocide ; qu’il a œuvré pour le sortir de prison, et que lors de la Guerre des Six-Jours en 1967 il a tenu des propos antisémites et lâché Israël en échange de pétrole arabe. Cela n’a pas empêché de nombreux Juifs de voter pour de Gaulle. Ceux parmi les Juifs qui décrient aujourd’hui les accointances de Zemmour avec la droite extrême sont les mêmes qui naguère votaient pour Mitterrand quand il fraternisait avec les communistes, ces autres bienfaiteurs de l’humanité. Pour mémoire, Mitterrand faisait fleurir la tombe de Pétain et fréquentait René Bousquet, ce dignitaire de Vichy organisateur de la rafle du Vél’ d’Hiv’.

A lire aussi: Joe Biden et le spectre de Jimmy Carter

Zemmour doit ratisser large pour gagner les élections. Son modèle de campagne est analogue à celui de Donald Trump, qui a un gendre, une fille et des petits-enfants juifs, mais qui n’a pas dédaigné les voix des suprémacistes lors des élections américaines, et qui a pris Steve Bannon – accusé d’antisémitisme – comme stratège politique.

La polémique de la double allégeance

Zemmour se réclame du RPR des années 1980. Mais ce Parti avait juré de ne jamais s’acoquiner avec le FN. Le RPR a tenu parole, mais en est mort. C’est en retenant cette leçon – et en lecteur de Machiavel – que Zemmour s’est appliqué depuis des années à ne jamais indisposer le FN (RN), dont les racines sont – au moins en partie – nazies, fascistes et antisémites. C’est pour ne pas se couper de l’électorat des Le Pen qu’il entretient des relations cordiales avec eux, et échange même un bisou avec Marine quand il va déjeuner avec elle. C’est en ayant cela à l’esprit que l’on comprend ce qui emmène Zemmour à proposer une lecture spécieuse du rôle de Pétain lors du régime de Vichy.

A lire aussi: Face à Zemmour, des effets de manche bien connus

Il faut comprendre que pour un Français catholique intégriste, antidreyfusard, nostalgique de l’Action Française, de Bernanos, de Claudel, de Brasillach, de Céline ou de Drumont, cela fait plaisir d’entendre Zemmour dire que Pétain n’était pas si méchant que ça. Quand Zemmour émet des réserves sur le fait que les enfants juifs massacrés à Toulouse aient été enterrés en Israël, c’est du même ordre : les vétérans du FN de naguère voient là une manifestation de double allégeance de la part de ces Juifs qui ne veulent pas reposer pour l’éternité en terre de France.

Les Français vont sans doute devoir choisir entre une France multiculturelle et une France française. Zemmour étant cohérent avec ses principes, il est Juif à la maison et Français à la ville.

141 Partages Partagez Print Email

141 Partages Partagez Print Email