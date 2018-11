Présentée comme une « encyclopédie », dont l’objectif serait de synthétiser la connaissance, Wikipedia est le terrain d’une bataille incessante entre ses contributeurs, qui sont bien souvent des militants…

Créée aux Etats-Unis en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sangers, Wikipedia, disponible en plus de 300 langues, reçoit chaque mois plusieurs centaines de millions de visiteurs. Cette encyclopédie en ligne est, selon ses propres termes, « en libre accès, en lecture comme en écriture, c’est-à-dire que n’importe qui peut, en accédant au site, modifier la quasi-totalité des articles ». Assumés par des volontaires assistés par des automates, les contrôles se font seulement a posteriori. Ce gigantesque chantier collaboratif voit fleurir chaque jour des centaines de canulars et de tentatives de falsifications grossières, en général repérées et éradiquées rapidement. Il donne aussi lieu à une guérilla sourde, dans les nombreux secteurs de la connaissance où la frontière entre les faits et les opinions n’est pas facile à tracer. Donner le ton de Wikipedia, c’est marquer un point dans la bataille de l’opinion.

La « controverse » du riz doré

Prenons l’exemple du riz doré. La page en anglais consacrée à cet aliment nous apprend qu’il s’agit d’une variété de riz génétiquement modifiée pour la rendre plus riche en vitamine A. La carence en vitamine A tue plus de 560 000 enfants de moins de cinq ans, et en rend un demi-million aveugles chaque année, dans les pays en voie de développement.

L’article consacre quelques paragraphes aux « controverses », qui sont une rubrique à part entière sur Wikipedia. Greenpeace est citée comme une organisation opposée aux OGM en général et au riz doré en particulier, tout comme Vandana Shiva. L’activiste indienne et l’association remettent en cause le principe et l’efficacité du riz doré : il ne comblerait pas, à lui seul, les carences en vitamine A et donnerait trop de pouvoir aux multinationales qui contrôlent les brevets. Le lecteur non averti quitte la page en retenant que le riz doré, qui n’est pas encore cultivé à grande échelle, a des avantages, sans être une solution miracle, et que la recherche se poursuit.

Changement radical de ton sur Wikipedia francophone. Ici, les controverses prennent toute la place. La page s’ouvre d’ailleurs par un avertissement : « Cet article ne respecte pas la neutralité du point de vue. Considérez son contenu avec précaution. » De nombreux passages en français sont absents de la version en anglais, dont celui-ci : « En février 2009, un groupe de scientifiques et d’universitaires ont signé une lettre ouverte dénonçant des expériences sur le riz doré effectuées sur des enfants (…) alors que de nombreux éléments suggèrent que les produits testés peuvent être toxiques et provoquer des malformations congénitales » ! Sur la page en anglais, on apprend au contraire que la Food and Drug administration américaine a autorisé le riz doré à la consommation en mai 2018, le jugeant sans risque.

« Il y a un grave problème de neutralité sur cet article »

Wikipedia laisse en ligne l’historique des transformations successives des pages et des discussions entre les contributeurs. Concernant le riz doré, les échanges n’opposent pas des anti et des pro-OGM, mais des anti-OGM et des contributeurs qui tentent de garantir la neutralité de la page. « L’introduction devrait se focaliser sur des données factuelles et sourcées et pas sur des expressions d’opinion », écrit Fdardel. « Il y a un grave problème de neutralité sur cet article », renchérit 6monbis, « la section sur les prix Nobel est clairement rédigée pour discréditer la lettre ».

La lettre en question, signée de 107 prix Nobel, date de juin 2016. Elle protestait contre la campagne anti-riz doré de Greenpeace. L’article de Wikipedia en français suggère que les chercheurs ont été manipulés par Monsanto, sur la base d’un article du Monde et d’un article du quotidien québécois Le Devoir. Pour taxer 107 Nobel de naïveté, c’est un peu léger. L’insinuation ne figure pas dans l’article en anglais.

Vérité à géographie variable

Wikipedia supprime régulièrement des articles. Celui consacré au riz doré pourrait disparaitre ou se fondre dans les pages « riz génétiquement modifié » et « organismes génétiquement modifiés« , où les contributeurs anti-riz doré sont déjà actifs ! Qui sont-ils ? Probablement des militants sincères, qui écrivent le soir et les week-ends (les interventions sont horodatées). Le contributeur Freakyvore a travaillé jusqu’à 3h43 la nuit du dimanche 13 mai 2018 pour dire tout le mal qu’il pensait du riz doré.

Malgré les efforts de ses modérateurs en faveur d’une connaissance universelle, Wikipedia reflète et entretient un particularisme local. Le sentiment anti-OGM est répandu en France et une lecture rapide de Wikipedia dans notre langue peut le conforter. Les Américains mangent des OGM et Wikipedia leur suggère qu’ils peuvent le faire en confiance. S’il existe une traduction en français de l’article « GMO conspiracy theory » (« théorie du complot sur les OGM »), nous ne l’avons pas trouvée. Elle serait sans doute assaillie instantanément par des contributeurs anti-OGM. Ces derniers restent très motivés, bien que les OGM soient utilisés sans incident depuis plus de quinze ans dans de très nombreux pays. Le détail des surfaces cultivées est sur Wikipedia, mais comme le site le prouve chaque jour involontairement, il ne suffit pas de mettre des informations en ligne pour que ceux qui en ont le plus besoin en prennent connaissance.