Voltaire, avec nous!

Square Honoré-Champion. Au nom de la liberté d’expression et de notre histoire, signons, comme beaucoup déjà, la pétition et appuyons le projet d’une statue en bronze pour remplacer celle en pierre.

Ils sont académiciens ou postiers, antiquaires ou chauffeurs de bus, enseignants ou comédiens, industriels ou libraires, français ou étrangers…

En quelques semaines, plus de 2 200 personnes (à l’heure où nous bouclons) ont signé la pétition lancée par Causeur pour réclamer le retour de la statue de Voltaire square Honoré-Champion, à deux pas de l’Institut de France.

La mairie de Paris l’a retirée il y a trois ans, car maintes fois vandalisée, et refuse de lui faire regagner son socle. Selon l’Hôtel de Ville, il est impossible de replacer le philosophe dans l’espace public, car la pierre de son effigie serait trop fragile pour supporter de nouvelles attaques – y compris celles de la pluie ! Pour faire face aux ennemis de la liberté d’expression et aux ondées, cette pétition demande que soit fondu un modèle en bronze, comme celui d’origine. Le projet sera présenté en « budget participatif » et son devis comporte nettement moins de zéros que tous ceux votés jusqu’à présent pour « réenchanter » notre quotidien.

Nous ne serons jamais trop nombreux pour soutenir le retour de Voltaire et il est toujours possible de le faire sur : leretourdevoltaire.com.

