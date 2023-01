Signez la pétition pour le retour de Voltaire, square Honoré-Champion, à Paris!

Pour empêcher de multiples vandalismes, la statue de Voltaire qui ornait le square Honoré-Champion, près de l’Institut de France, a été retirée par la mairie de Paris il y a quatre ans. Depuis, elle n’a jamais été replacée. Une pétition lancée par Causeur réclame son retour.

En 2019, en pleine vague mondiale de déboulonnage de statues, dans la foulée des Black Lives Matter, la mairie de Paris a courageusement exfiltré l’effigie de Voltaire, square Honoré-Champion, à deux pas de l’Institut. Le philosophe avait été aspergé de peinture rouge. Restaurée, sa statue n’a pas retrouvé sa place : la Mairie veut, par faiblesse, l’isoler derrière les grilles aveugles de l’École de médecine.

La statue de Voltaire taguée, dans le square Honoré-Champion à Paris, 25 juin 2018. Image: Wikimedia.

Simple citoyen, René Monié, fait partie de ceux qui voient en ce socle, depuis laissé vide, le triomphe de l’intolérance. Face à l’Hôtel de Ville, qui oppose au retour de Voltaire la fragilité de la pierre de la statue existante, il propose de reproduire le modèle d’origine qui était en bronze. Cette initiative sera proposée en « budget participatif » en mars prochain – et son devis comporte beaucoup moins de zéros que les 30 projets de 2022 [1]. D’ici là, une pétition a été lancée pour prouver à nos édiles que les Français en général et les Parisiens en particulier sont attachés à la liberté d’expression.

A lire aussi: L’art nous colle à la peau

Une centaine de personnalités connues et moins connues du grand public, intellectuels, philosophes, écrivains, galeristes, professeurs, artistes, libraires et avocats, soutiennent d’ores et déjà le retour de Voltaire !

>> Faites de même en signant sur leretourdevoltaire.com <<

Ivan Alexandre, metteur en scène ; Myriam Anissimov, écrivain ; Jacques Arnould, expert au CNES, théologien ; Gautier Battistella, écrivain ; Franck Baulme, antiquaire ; Cyril Bennasar, essayiste ; Alain Bentolila, linguiste ; André Bercoff, journaliste, essayiste ; Alain Bertaud, urbaniste, Marron Institute ; Pierre Berville, publicitaire ; Laura Bossi, neurologue, historienne des sciences ; Jean-François Bourriaud, galeriste, expert ; Nicolas Bourriaud, galeriste ; Michel Brahic, professeur honoraire, Institut Pasteur ; Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef, Figaro Magazine ; Camille Bürgi, expert, galeriste ; Isabelle Chaignac, antiquaire ; Jean-Philippe Chalem, galeriste ; Rodolphe Chamonal, libraire ; Frederick Chanoit, expert d’art ; David Chanteranne, historien, attaché de conservation, Musée Napoléon Brienne-le-Château ; Jean-Jacques Chaufour, président du groupe Anjac ; Arthur Chevallier, éditeur, historien ; Joëlle Chevé, historienne ; Jean Clair, de l’Académie française ; Antoine Compagnon, de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France ; Francis Cornet, musicien ; Gérard Cornet, professeur Paris-Sorbonne ; Gérard Courant, cinéaste ; Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France, ancien ministre ; Ingrid de Becque, historienne de l’art ; Élisabeth De Toledo, notaire ; Jacques de Vos, galeriste ; Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain ; Charles-Henry Dubail, président, éditions Édisens ; Benoît Duteurtre, écrivain ; Yannis Ezziadi, comédien ; Michel Fau, comédien, metteur en scène ; Frédéric Ferney, écrivain ; Luc Ferry, philosophe, ancien ministre ; Alain Finkielkraut, de l’Académie française ; Marian Fountain, sculptrice ; Dominique Foyer, galeriste ; Bruno Fuligni, essayiste, historien ; Sybille de Gastines, directrice de la communication, Institut de France ; Dominique Gibert, éditrice ; Hervé Gibert, vigneron ; Michel Giraud, galeriste ; Jean-Cyrille Godefroy, éditeur ; Gilles-William Goldnadel, avocat ; Martine Gossieaux-Sempé, galeriste ; Jonathan Guindon, directeur général, Hartwood ; Harold Hyman, journaliste ; Jean Izarn, libraire ; Guy Konopnicki, journaliste, écrivain ; Nadège Laigroz, antiquaire ; Pierre Lamalattie, romancier, peintre, critique d’art ; Jacques Larochas, expert en antiquités ; Guillaume Laurant, scénariste, écrivain ; Bernard Le Borgne, expert, CNES ; Marc Lecarpentier, journaliste ; Didier Lemaire, professeur de philosophie ; Patricia Lemonnnier, galeriste ; Anne-Marie Letailleur, galeriste ; Bérénice Levet, philosophe, essayiste ; Élisabeth Lévy, la patronne ; Georges Liébert, éditeur ; Joseph Macé-Scaron, journaliste, essayiste ; Philippe Magloire, expert en archéologie ; Fabrice Malfet, galeriste ; Alain Malraux, écrivain ; Daniel Marchesseau, conservateur général honoraire du patrimoine ; François Margolin, réalisateur, producteur ; Thierry Meaudre, libraire ; Fabien Mirabaud, commissaire-priseur ; Anne-Marie Mitterrand, écrivain ; Sébastien de Monès, avocat ; Angela Mouscadet, professeur ; Anne Muray, auteur, éditrice ; Patrick Naggar, designer ; Michel Onfray, philosophe ; Alain Paucard, écrivain ; Jacques Pessis, journaliste, écrivain ; Clémentine Portier-Kaltenbach, journaliste, historienne ; Régis Poulain, bassoniste ; Sarah Poulain, enseignante ; Gérard Pussey, écrivain ; Claude Quétel, historien ; Christian Rappoport, industriel ; Olivier de Rohan-Chabot, président, Sauvegarde de l’art français ; Jean-Louis Sajot, clarinettiste, professeur ENM ; Dominique Schneidre, écrivain, psychanalyste ; Daniel Sibony, philosophe, psychanalyste ; Pierre-Édouard de Souzy, galeriste ; Hervé Tarragano, président, iBone-Academy ; William Thay, président, Le Millénaire ; François Valleriaux, libraire ; Michel Vandermeersch, expert en céramiques anciennes ; Jean-Louis Vibert-Guigue, libraire ; Ivan Zecevic, galeriste.

[1] En 2022, 62 projets ont été retenus. 76% des projets sont supérieurs à 500 000€. 47% dépassent 1 million d’euros. Le plus petit projet retenu se monte à 130 000€.

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email

Article extrait du Magazine Causeur N° 108 - Janvier 2023 4,49€ Édition Numerique Acheter