Révélations: bientôt des trottoirs à sens unique à Paris

Bordeaux : des rues « exclusives » pour vélo à l’étude ?



De son côté, la ville de Bordeaux a engagé depuis quelques mois une étude, considérée par bien des experts en aménagement urbain comme audacieuse, dont l’objet est d’établir les prémices de ce que sera le transport dans la ville du futur où prédomineront « les mobilités douces et non polluantes ».

D’après une source municipale très proche du dossier qui s’est confiée à l’hebdomadaire local d’enquête, L’Avenir girondin, le projet qui n’en est encore qu’à son ébauche porterait sur la création « d’un réseau structurant de rues exclusivement réservées à l’usage de la bicyclette. » L’idée est née à la suite d’un voyage, dans la plus totale discrétion, en janvier 2024, à Copenhague, considérée comme le modèle mondial en matière de déplacement à vélo, bien plus qu’Amsterdam, du maire Pierre Hurmic, dit « l’écolo décalé » à cause de ses initiatives souvent en marge de l’orthodoxie verte, ou encore le « catho basque », en raison de sa religion et de ses origines.

A son retour, il avait convoqué ses plus proches collaborateurs et leur avait dit : « Il faut faire de notre chère Bordeaux, le pendant de la capitale danoise en France. Le vélo, c’est le futur, comme j’ai pu le constater là-bas. »

Il convient de préciser que Pierre Hurmic est un passionné de cyclisme. Le Tour de France que ses prédécesseurs boudaient, c’est lui qui l’a fait revenir à Bordeaux en 2022. Prenant à rebrousse-poil son parti et surtout son homologue lyonnais, Gregory Doucet pour qui le Tour n’est que « machiste et polluant » et ne veut plus l’inviter à faire étape dans la capitale des Gaules tant qu’il ne se sera pas décarboné et inscrit dans une logique durable (et tant qu’on y est pourquoi pas couru par des équipes mixtes et sans pub sur les maillots).

Dans la foulée une mission, conseillée par trois experts danois en ingénierie mobilité urbaine (1), détachés par Copenhague auprès de Bordeaux, s’est mise au travail dans la plus grande discrétion. Selon L’Avenir girondin, ses premières propositions viseraient à créer quatre grands axes de rues « dédiées », un nord-sud, un est-ouest et deux diagonales, strictement réservés à la circulation des vélos qui convergeraient sur la place névralgique de la Victoire transformée en un grand rond-point avec sens giratoire à gauche.

Aux carrefours de ces rues qui seraient baptisées « exclusive-vélo » seraient aménagées de passerelles à escaliers mécaniques pour pouvoir traverser sans interrompre le flux des cyclistes. L’énergie de ces escaliers serait fournie par des panneaux voltaïques faisant office d’ombrelles et de parapluie en fonction du temps; quant aux croisements avec les rares rues où circuleront encore des voitures, il serait envisagé des sortes de passages à niveau automatiques permettant le franchissement de ces derniers en alternance, cinq minutes pour les voitures, dix minutes pour les cyclistes.

Deux questions font débat. Est-ce que les trottoirs de ces rues « exclusive vélo » doivent être rehaussés et être protégés par des rambardes en bois ou par une végétalisation (à définir, arbustes ou fleurs et plantes vertes) pour empêcher les cyclistes de les emprunter ? La seconde est plus cruciale et semble difficile à trancher tant les avis sont partagés au sein de la commission : est-ce que les vélos électriques y seraient autorisés ?

Les opposants estiment qu’il s’agit de deux-roues motorisés, un peu à l’instar de ce que furent autrefois les Vélo-Solex ou les Mobylettes, vu qu’ils peuvent atteindre les 25 km/h, constituant ainsi un danger potentiel pour les autres cyclistes ; pour les partisans, les interdire serait discriminatoire, notamment envers leurs usagers souvent d’un certain âge déjà et qui sans cette assistance motrice ne se seraient pas remis au vélo. Dès lors, ils proposent un « gentleman-agreement » : que la vitesse y soit limitée à 15 km/h, vitesse moyenne de tout cycliste urbain, et tout dépassement sanctionné d’une forte amende.

Le maire souhaiterait inaugurer les deux premiers axes, les nord-sud et est-ouest soit au tout début de 2026, soit moins de trois mois avant les municipales, selon certaines indiscrétions qui n’ont pas pu être confirmées. On lui prête l’intention de se représenter… ce qui serait un atout indéniable pour sa réélection, selon les connaisseurs de la politique locale. Il se murmure aussi que s’il était reconduit, il envisagerait de créer une régie municipale d’une trentaine de taxis tricycles ne desservant que le centre-ville alentour de la Gare Saint-Jean • RU



1 – La municipalité de Copenhague a demandé que la prestation de ces trois ingénieurs soit rétribuée seulement en Grands Crus, selon une note dont a eu connaissance L’Avenir girondin.