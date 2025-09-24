Vieux démons flamands

En Belgique, pour faire barrage aux « fachos », on choisit des socialistes… qui savent aussi très bien qui d’autre faire dégager !

En quête d’un partenaire pour former le gouvernement, au niveau fédéral et régional, le parti flamand belge (la NV-A), arrivé en tête des élections, avait le choix entre Vooruit, le parti socialiste flamand, et le Vlaams Belang. Celui-ci étant étiqueté « extrême droite », « facho », « nazi » et autres épithètes du même tonneau, la NV-A a choisi les socialistes, jugés plus fréquentables.

C’est ainsi que l’ancien président des socialistes, Conner Rousseau, est devenu ministre fédéral. Certes, il avait fait l’objet d’une polémique pour avoir, sous l’effet de la boisson, tenu des propos racistes envers la communauté rom en 2023. C’est regrettable, sans doute, mais en revanche il a pesé de tout son poids pour que la Belgique reconnaisse un « État de Palestine ». La Flandre totalise infiniment plus d’électeurs musulmans anti-israéliens que de Roms, et Conner Rousseau sait compter.

A lire aussi: De quoi le drapeau palestinien est-il vraiment le nom?

C’est aussi des rangs de Vooruit qu’est issue l’échevine voilée de Molenbeek, Saliha Raïss, qui, fin août, a enjoint à ses concitoyens que la charia incommoderait de « dégager » de leur ancestrale commune.

On pourrait penser que les socialistes flamands s’étaient suffisamment illustrés dans la complaisance coranique. Mais il y a toujours moyen de mieux faire, même dans l’abject. C’est pourquoi la ministre flamande de la Culture, Caroline Gennez, approuve à grands cris l’annulation à Gand d’un concert dirigé par le chef d’orchestre Lahav Shani. Pourquoi ? Est-ce un mauvais chef d’orchestre ? Pas du tout ! Il jouit même d’une enviable réputation internationale. Mais Lahav Shani est Israélien. Et cela constitue une tare suffisante aux yeux du Festival de Flandre de Gand pour le faire « dégager » et à ceux de Vooruit pour applaudir cette décision. Ça valait bien le coup de faire barrage aux fachos.