Hissez la petite voile!

À Bruxelles, lors d’un conseil municipal, la socialiste Saliha Raïss a invité les Belges que le voile islamique dérange à dégager.

Lors du dernier Conseil communal, l’Échevine de la très islamique et tristement célèbre commune de Molenbeek, Saliha Raïss, a, dans un français simplifié qui sent bon la connaissance du Coran et très peu celle de Rabelais, expliqué que les Molenbeekois qu’heurte quotidiennement la vue de femmes bâchées comme du mobilier de jardin avant la pluie, pouvaient quitter leur ancestrale municipalité. Charmant ! Rappelons tout de même que si, à l’instar des Pieds-Noirs, la masse des immigrés et leur nombreuse descendance étaient priées de quitter la Belgique, ils ont, eux, un pays où aller. Pas les Belges qui seraient contraints par nos invités du désert de partir !

Gauche décérébrée

Drapée, non de la toge de la vertu mais bien du tchador de la soumission, elle dénonce la présence de commentaires « racistes et récurrents » sous des publications Facebook du MR (Centre droit) local, particulièrement à propos des femmes portant le voile. « C’est du racisme que vous cautionnez et banalisez », assène-t-elle, sortant LE joker de la gauche décérébrée. N’importe quel esprit sensé ne verrait guère de lien entre race et religion, mais discernerait sans difficulté celui qui unit le port du voile au machisme le plus répugnant. Mais Saliha Raïss est une élue du parti Vooruit (socialiste flamand) par la grâce de la flamandisation systémique et du gauchisme culturel qui, l’un et l’autre gangrènent la Région bruxelloise. Elle n’a jamais gagné un centime qui ne soit sorti de la poche du contribuable belge, certes, mais elle détecte avec délectation du racisme dans toute critique du mahométisme, même le plus attardé.

A lire aussi: Bruxelles, porte d’entrisme des Frères musulmans sur l’Europe

Belgistan

Bien évidemment, le conseiller communal Didier Millis (MR) a mâlement assuré n’avoir jamais cautionné de tels propos. « Je n’ai pas de leçon à recevoir après 30 ans dans l’enseignement. S’il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c’est le racisme », affirme-t-il virilement. Non, mais !

Le président dudit MR, le bouillonnant Georges-Louis Bouchez a également dégainé sur « X », dénonçant « une négation de la neutralité de l’État » et s’interrogeant : « Où est le racisme dans ce cas ? Le PS soutient-il ces propos ? ».

A ce jour, on ignore si le PS soutient ce propos, mais ce qui est certain, c’est que le MR, lui, n’a rien trouvé de plus malin que d’envoyer un cheval de Troie musulman à la Commission européenne, en la personne de Hadja Lahbib qui, elle, soutient sans vergogne ce genre de propos et voudrait peut-être même aller plus loin, demandant la criminalisation du blasphème s’il moque l’islam (et uniquement l’islam).

Cette crise molenbeekoise est peut-être l’occasion ou jamais pour le MR de clarifier sa position sur l’entrisme islamique qui vérole toutes nos institutions et de balayer chez lui, dans les coins. Il s’occupera après de Vooruit.