Podcast: La France reconnaît un Etat palestinien; Etats-Unis, l’hommage à Charlie Kirk

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Emmanuel Macron annonce que la France reconnaît un Etat palestinien: pour Céline Pina, c’est légitimer et récompenser les atrocités du 7-octobre commises par le Hamas, qui n’a toujours pas rendu tous les otages pris ce jour-là.

Grande cérémonie d’hommage à la mémoire de Charlie Kirk, dimanche, à Glendale dans l’Arizona: sa mort va-t-elle aggraver les tensions qui divisent l’Amérique ou provoquer un sursaut en faveur du dialogue apaisé? L’analyse d’Eliott Mamane.