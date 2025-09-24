Boutique

Magazines
Accueil Podcast Podcast: La France reconnaît un Etat palestinien; Etats-Unis, l’hommage à Charlie Kirk

Podcast: La France reconnaît un Etat palestinien; Etats-Unis, l’hommage à Charlie Kirk

"Causons", le podcast du magazine "Causeur" Episode 98

La rédaction
-

Podcast: La France reconnaît un Etat palestinien; Etats-Unis, l’hommage à Charlie Kirk
Dimanche 21 septembre, à la veille de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, le drapeau palestinien pavoise au fronton de l'hotel de ville de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, malgré l'interdiction prononcée par le tribunal administratif. HOUPLINE-RENARD/SIPA

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

Emmanuel Macron annonce que la France reconnaît un Etat palestinien: pour Céline Pina, c’est légitimer et récompenser les atrocités du 7-octobre commises par le Hamas, qui n’a toujours pas rendu tous les otages pris ce jour-là.

Grande cérémonie d’hommage à la mémoire de Charlie Kirk, dimanche, à Glendale dans l’Arizona: sa mort va-t-elle aggraver les tensions qui divisent l’Amérique ou provoquer un sursaut en faveur du dialogue apaisé? L’analyse d’Eliott Mamane.




Article précédent Intégration: mot piégé
La rédaction

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Pour laisser un commentaire sur un article, nous vous invitons à créer un compte Disqus ci-dessous (bouton S'identifier) ou à vous connecter avec votre compte existant.
Une tenue correcte est exigée. Soyez courtois et évitez le hors sujet.
Notre charte de modération

BOUTIQUE & SOUTIEN

NOS APPLICATIONS

BESOIN D'AIDE ?

SUIVEZ-NOUS

INFORMATIONS

© Causeur.fr 2007-2025