Une France raciste et islamophobe?

Après le meurtre d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, La France Insoumise crie au scandale et rejette la faute sur notre pays. Un pays qu’elle affirme être raciste et islamophobe, dont la police tue grâce à une propagande relayée par Éric Zemmour, CNews, Bruno Retailleau ou le RN. Une analyse froide et lucide dément toutes ces fausses accusations.

Le 25 avril, un jeune Malien Aboubakar a été tué à l’intérieur de la mosquée de la Grand-Combe, dans le Gard. Le surlendemain, le 27, une manifestation contre l’islamophobie a eu lieu place de la République à Paris en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon (LFI) et de Marine Tondelier (Les Verts). Mélenchon s’y est fait photographier en pleurs et un assistant parlementaire d’Ersilia Soudais de la France insoumise a clamé en public vouloir créer des brigades d’autodéfense pour les musulmans contre une police et une justice qui ne puniraient pas les meurtres commis contre des musulmans.

La police tuerait des musulmans avec une intention xénophobe ? « L’extrême droite » de M. Zemmour et Mme Le Pen voudrait chasser tous les musulmans de France ? Des musulmans seraient victimes de discriminations en raison de leur religion ou de leur couleur de peau ? On leur refuserait l’accès à une citoyenneté pleine et entière parce qu’ils seraient noirs, arabes ou musulmans ? Ils seraient les boucs émissaires désignés d’une France malade de peur et de haine ?

Nous sommes ici pour présenter nos condoléances à la famille d’Aboubakar ainsi qu’à tous les croyants frappés de sidération et d’horreur devant ce meurtre.



Cette violence est le résultat d’un climat islamophobe cultivé pendant des mois. À cause de cette ambiance, des esprits… pic.twitter.com/BPCydaeDFc — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 27, 2025

Les Français ne sont pas racistes

Mais de qui se moquent-ils ? Comme pour le génocide dont la France Insoumise et les islamistes accusent les Israéliens, on a là un beau cas d’inversion accusatoire. La France raciste et islamophobe ? Oui, certes, les Français ont peur des attaques au couteau, du terrorisme, des menaces de mort ou des assassinats de « blasphémateurs ». Mais, raciste ?

En réalité, la France est l’un des pays les moins racistes du monde et certainement bien moins que les pays du Maghreb. Parlez-en aux noirs qui vivent au Maroc, en Algérie, en Tunisie ! Quand ils ne sont pas expulsés manu militari dans le désert sans eau ni nourriture, ils sont harcelés, méprisés, réellement discriminés.

Les Français veulent bien vivre avec des gens qui ont une autre couleur de peau et une autre origine. La France le fait depuis longtemps. Elle assimile. Mais elle ne veut pas qu’on importe des mœurs étrangères à sa civilisation. Elle ne veut pas de racistes, d’antisémites, de sexistes, d’homophobes, de fanatiques de la Sharia, de criminels et d’assassins sans cœur. Elle ne veut pas être méprisée.

Elle veut être aimée. Ceux qui l’aiment et la respectent, elle leur retourne son amour. Ils le savent bien, ceux qui ont adopté la France sans renier ce qu’ils étaient, ces Français de cœur et de souche, et qui veulent s’enraciner comme d’autres l’ont fait avant eux. Ils sont heureux en France et savent qu’ils peuvent réussir une belle vie, à égalité avec leurs compatriotes, du même milieu social.

Parfois, c’est sûr, il y a des frottements, des méprises, des malentendus, mais il y en a aussi pour d’autres Français « de souche », manants d’un monde qui prétend qu’il n’a plus besoin d’eux : paysans, ouvriers, employés chassés des métropoles et des villes-centres, sans accès véritable aux transports urbains, aux logements et aux emplois de ces métropoles.

Peurs

Un monde s’annonce, et ils le pressentent bien, où ceux qui viennent d’ailleurs, le plus souvent de l’autre côté de la Méditerranée, vont servir d’esclaves pour les nouveaux maîtres ou peu à peu les remplacer, eux, par la force de minorités revanchardes, délinquantes ou conquérantes qui veulent leur part d’un gâteau qui s’amenuise pour les plus défavorisés dans la compétition sociale. Il suffit de

comprendre cela pour saisir sur le vif la peur du grand remplacement. Grand remplacement déjà présent ou prévisible.

Il ne faut jamais mépriser la peur. Parfois la peur prévient du danger et elle est un signal d’alarme qu’il faut écouter. Et il faut écouter ceux qui ont peur. Ceux- là à qui on vole leur territoire, leur dignité et leur identité. Ces Français de toutes origines qui qui ont le sentiment d’être pillés, volés, agressés quotidiennement. Ces musulmans qui ont peur qu’on les chasse loin de cette France qui est leur nouvelle patrie, parfois depuis plusieurs générations, en les confondant avec les criminels et les fanatiques. Ces juifs qui sont harcelés et acculés à vivre dans l’insécurité. Qu’on ne me dise pas que je suis raciste. Mes amis le savent, tous ceux qui me connaissent, il n’y a pas de racisme en moi. Pas de mépris ou de haine en raison d’une couleur de peau ou d’une origine. Il n’y a qu’une sainte fureur contre les mensonges qui nous sont contés pour faire taire notre envie de vivre libres en compagnie de tous ceux qui veulent cette même liberté. Pour faire taire notre besoin de rester nous-mêmes, de nous retrouver en soignant le mieux possible nos déchirures, nos divisions, notre désespérance, notre léthargie peut-être fatale.