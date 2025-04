Le journaliste belge qui trouve une statue de la Sainte-Vierge trop… blanche

Lors d’un reportage sur le racisme en Belgique pour son émission «Je vous dérange», le journaliste Christophe Deborsu s’est fait dérober son matériel à la gare de Bruxelles-Nord par un Maghrébin. Il a ensuite confessé face caméra: « Il faut se méfier de notre cerveau qui a une tendance naturelle à être raciste ». Très juste.

Christophe Deborsu est de ces journalistes qui aiment se mettre en scène davantage que s’assurer de la véracité de la démonstration. Accessoirement, il ne faire guère de doute qu’il soit de gauche, comme tous les hommes de médias en Belgique, et mieux encore, de quoi s’assurer les bonnes grâces de ceux qui peuvent vous trancher la tête à tout moment en Wallonie, il avait déclaré à l’adresse des Flamands : « N’ayez pas peur du PS [Parti socialiste] ». Le réel n’a donc qu’à s’adapter à l’idéologie et l’idéologie à assouvir l’égo.

Oh, mon Dieu !

Muni de son bâton de pèlerin, et de sa caméra, il a sillonné, ces dernières semaines, les routes de Wallonie et de Bruxelles afin de prouver, dernier Eurobaromètre de l’Union européenne à l’appui, que les Belges sont parmi les peuples les plus racistes d’Europe. En réalité, quelques discussions avec des expatriés ou des baroudeurs au long cours lui auraient permis de comprendre que les habitants du plat pays sont souvent perçus comme faisant partie des plus accueillants de la planète. En lisant Robert Putnam et d’autres auteurs, il aurait également assimilé que les sociétés les plus diverses sont celles qui, globalement, créent le plus de méfiance. Bref, il aurait conclu que les Belges sont hospitaliers, mais que leur sens de l’accueil a des limites et que celles-ci s’accordent avec le respect de leurs traditions et de leurs mœurs.

Pour entamer son reportage, le journaliste-militant, un pléonasme donc en Belgique francophone, s’est rendu à Beauraing, dans la charmante province de Namur, afin de s’étonner que la statue représentant la Sainte-Vierge soit trop… blanche. Or, pour Christophe Deborsu, la Vierge était en réalité un peu basanée – et même « brune » pour reprendre ses termes. Que le blanc évoque la pureté n’a donc pas atteint son esprit sain(t). Que la statue affiche un éclat marmoréen parce qu’elle vient d’être restaurée n’est même pas mentionné.

Mauvais penchants

Le reportage ne peut se résumer à cette entame mi-drôlatique, mi-gênante pour son auteur. Durant le tournage, notre Gaston Lagaffe de journaliste s’est fait voler son matériel, apparemment par une personne de type nord-africain. Mais surtout il entend se battre pour ne pas faire d’amalgame, car si notre « cerveau a une tendance naturelle à être raciste », déclare-t-il, il faut apprendre à penser contre soi-même. Que l’on questionne ses propres certitudes, préjugés et croyances est toujours salutaire ; en revanche que l’on agisse systématiquement contre ses intérêts, en dépit de ses réflexes naturels ou sans tenir compte de ses a priori est le moyen le plus certain de connaître quelques ennuis.

Enfin le jocrisse Christophe Deborsu, mine déconfite, en est presque à présenter ses excuses à une femme voilée qui refuse de lui faire la bise pour le saluer. Mais dans ce cas-là, il ne s’agit aucunement de manque d’intégration ou de racisme, comportement réservé aux Belges de souche qui refusent, comme on peut le voir dans le documentaire, de louer leur appartement à des étrangers, de prêter leur téléphone à un allochtone ou qui simplement se désolent de constater que leur ville, ou leur village, ne sont plus tout-à-fait comme avant en raison d’une immigration hors de tout contrôle. En attendant, il n’est pas certain que la Vierge soit impatiente de refaire une apparition à Beauraing, comme elle le fit dans les années 1930.