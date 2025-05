Trump: Habemus Papam

Donald Trump publie sur les réseaux sociaux une photo de lui en Pape, générée par l’intelligence artificielle. Surprenant !

Le président américain Donald Trump publie une photo de lui en Pape. D’abord sur son compte personnel sur Social Truth, puis sur le compte officiel de la Maison Blanche. Le président américain prend un air recueilli plutôt inhabituel. Il avait déjà lancé aux journalistes qu’il serait son choix numéro un pour être pape – en réalité, il soutient depuis un évêque américain.

Bref, un running gag qui n’a pas beaucoup amusé les évêques américains, en tout cas ceux de l’Etat de New York : « Il n’y a rien d’intelligent ou d’amusant dans cette image » ont-ils réagi. « Nous venons d’enterrer notre bien-aimé Pape François. Ne vous moquez pas de nous ». Pour la gouverneure de l’Etat de New York, «c’est une offense profonde, pour moi et mes concitoyens catholiques dans le monde, alors que nous pleurons notre pape François bien-aimé». Kathy Hochul est démocrate. Je ne sais pas si les catholiques américains dont 60 % ont voté Trump se sentent si offensés. Si c’est le cas, ils ont tort.

Tout de même, il tourne le pape en ridicule, me dit-on. Il n’est même pas sûr que ce soit l’intention de Trump. Ce qui serait offensant et réellement blasphématoire du point de vue d’un catholique serait de se représenter en Jésus sur la croix. Bon, rien n’est perdu me direz-vous, il nous reste trois ans !

Mais, cette image a en réalité le mérite de répondre à la question qui taraude tous les commentateurs : faut-il prendre Donald Trump au sérieux ? En tout cas, pas au pied de la lettre. Même si je ne suis pas dans sa tête, je crois pouvoir vous dire que le président américain ne croit pas qu’il va être élu pape. On peut donc penser qu’il n’est pas plus sérieux quand il annonce l’annexion du Groenland et du Canada, ou 150% de droits de douane sur notre pauvre cognac. Bonne nouvelle.

Le problème n’est pas qu’il soit offensant, mais qu’il fasse des blagues de comique-troupier, comme il en circule des centaines sur internet. On murmure qu’en privé, Emmanuel Macron fait la même. Il ne manque en réalité à cette photo qu’une petite pointe salace et ça pourrait être une une de Charlie Hebdo.

Je ne suis donc pas sûre qu’il y ait un message sinon le fait que le président américain est content de lui, content de s’exprimer comme un comique ou un stand-upper. Et qu’il adore faire scandale. De ce point de vue, c’est réussi : la photo affiche des millions de vues et elle est commentée dans le monde entier. Bien sûr, nous Européens qui sommes un peu plus respectueux des formes et avons un certain respect des institutions, nous pensons qu’un président américain ne devrait pas faire ça. Il va falloir faire avec celui-là. La leçon à tirer, pour nous, c’est qu’il faut peut-être arrêter de commenter toutes ses sorties saugrenues.

Imposons-nous un peu plus de sobriété dans le commentaire des déclarations de Trump. Parce que si on les commente toutes, nous allons vraiment finir par avoir le tournis.

