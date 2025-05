Roumanie: leçon française d’une insurrection électorale

Le nationaliste George Simion est arrivé largement en tête du premier tour en Roumanie, hier (40.5%). Même s’il est favori, cet admirateur du mouvement MAGA de Donald Trump disposera en revanche d’un réservoir de voix limité au second tour.

Dans son obsession à faire taire le peuple, l’oligarchie européiste creuse sa tombe. Les Roumains, en portant hier soir George Simion spectaculairement en tête du premier tour de la présidentielle (plus de 40% des voix), ont refusé les intimidations morales d’une Union européenne supranationale. Sous son influence la Cour constitutionnelle roumaine avait invalidé discrétionnairement, le 6 décembre, la victoire au premier tour (23%) du souverainiste Călin Georgescu, qualifié d’extrême droite et de pro-Poutine par les censeurs.

Panique dans l’establishment

Simion a fait campagne en refusant de participer aux débats du système médiatique. Cette insurrection électorale reste à confirmer le 18 mai. Cependant, elle intervient alors qu’en Allemagne le renseignement intérieur a, vendredi, qualifié Atlernative für Deutschland (afD), deuxième parti politique du pays, de mouvement « extrémiste de droite confirmé ». Il lui est reproché son opposition à l’immigration musulmane. La qualification le met sous surveillance et possible couperet étatique. Commentaire indigné de J.D. Vance, vice-président des États-Unis : « L’Occident a démoli le mur de Berlin ensemble. Et il a été reconstruit – non pas par les Soviétiques ou les Russes, mais par l’establishment allemand ».

En Grande-Bretagne, le parti souverainiste de Nigel Farage a pour sa part remporté, vendredi, une législative partielle. Ces exemples disent le désir des peuples, méprisés des élites, de reprendre leur destin en main. Seul le Canada contredit apparemment cette évolution avec, le 28 avril, la fragile victoire des libéraux revigorés après les absurdes menaces d’annexion de Donald Trump.

La France n’échappe pas à cette réhabilitation du sentiment national. Emmanuel Macron croit pouvoir faire obstacle à la vague antimondialiste en vantant son progressisme éclairé. Ce lundi, avec Ursula von der Layen, le chef de l’État va lancer à la Sorbonne l’opération « Choose Europe for science » pour offrir l’asile aux « réfugiés scientifiques » (François Hollande) prétendument chassés par le trumpisme. Mais l’université française, délabrée, est déjà victime du terrorisme de la pensée woke et du scientisme militant que Macron veut importer davantage. Ces dérives totalitaires poussent à la chasse aux dissidents et aux cooptations clonées. En réalité, le rejet du système est la norme : 78% des sondés souhaiteraient un prochain président en rupture avec la politique menée (Le Figaro, ce week-end). Au Vatican, le conclave s’ouvrira mercredi avec cette même idée sous-jacente. Les simulacres de Macron pour feindre la démocratie à travers une convention citoyenne sur « le temps de l’enfance » sont aussi voyants que ceux de François Bayrou qui envisage (JDD) un référendum sur « la réforme de l’État et de ses dépenses ». Le pouvoir s’agite pour ne pas questionner le peuple sur ce qui le taraude : l’immigration invasive, la libanisation de la société, la guerre civile qui vient. Comme ailleurs en Europe, ces sujets existentiels sont vus par les élites déracinées comme un racisme antimusulman. L’extrême gauche antisémite partage avec la macronie ce même interdit idéologique. Tous deux voient le fascisme venir à droite. Ils oublient juste de se regarder.