Nyx a encore frappé…

Ubuesque, aberrant, absurde, insensé : décidément, notre monde ne tourne pas rond. Quelques exemples ci-dessous. Et encore, je n’ai pas la place de vous parler d’Elon Musk, de la libération des otages israéliens ou de Boualem Sansal que l’on n’oublie pas…

OQTF

Tout le monde en a parlé ! Robert Ménard – mon très cher maire de Béziers – a été convoqué le 18 février dernier devant le procureur de Montpellier pour avoir refusé de marier, le 7 juillet 2023, une Française et un Algérien en situation irrégulière faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Robert Ménard a finalement refusé la procédure du « plaider coupable » qui lui était proposée, estimant injuste de se voir infliger une peine, même symbolique, pour s’être retrouvé à son corps défendant dans une situation que tout le monde s’accorde à trouver « ubuesque ». On le sommait de marier, en tant qu’officier d’état civil, un individu qui n’avait rien à faire devant lui. En somme, de choisir entre faire respecter un droit individuel – le mariage – et faire respecter l’ordre public, obligation qui lui incombe en tant qu’officier de police judiciaire. Il a choisi l’ordre public. Les choses ne s’arrêteront pas là puisqu’il va maintenant devoir comparaître devant un tribunal correctionnel. Pour mémoire, il risque cinq ans de prison, 75 000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité. Quelques jours après cette audience, on apprend qu’un Algérien sous OQTF vient de commettre un attentat islamiste à Mulhouse, faisant un mort et plusieurs blessés graves. D’après Bruno Retailleau, l’Algérie a refusé de reprendre son ressortissant « à dix reprises » ! Semaine après semaine, on assiste « impuissants » à la litanie tragique des crimes et délits impliquant des clandestins sous OQTF dont seule une petite minorité est exécutée. Et on voudrait exiger des maires qu’ils les marient pour leur permettre de rester encore un peu plus facilement sur le sol français ? Deux tiers des Français disent ne pas faire confiance à la justice. Ça vous étonne ?

Crèche

Vingt et une procédures contre notre crèche de Noël ! Nous avons perdu la dernière… Jusqu’à la prochaine fois bien sûr ! Car nous nous entêterons, soutenus par les différentes communautés religieuses de Béziers, à présenter une crèche dans l’hôtel de ville à Noël prochain ! Une question de principe. Une question de panache aussi. Car notre crèche n’exclut personne. Elle n’impose aucune croyance. Elle est simplement là, belle et apaisante. Cette année, cette nouvelle attaque contre la crèche de Béziers s’est effectuée selon un « calendrier » particulier : en effet, les plus grandes personnalités du pays et du monde entier venaient de se bousculer à Notre-Dame de Paris pour sa réouverture quand, à peine quelques jours plus tard, une crèche de Noël redevenait scandaleuse en France. Notre-Dame de Paris, église et lieu de culte catholique, mais aussi « âme de notre pays », selon les plus hautes autorités de l’État. Mesdames et messieurs les laïcards qui vous attaquez chaque année à notre crèche de Noël, pourquoi diable – sans mauvais jeu de mots – n’avez-vous pas pensé porter plainte contre un pays entier qui a osé se reconnaître dans Notre-Dame, dont la part catholique peut difficilement être ignorée ?

À lire aussi : Il y a une vie après l’Assemblée…

Djédjé34

Cela fait plusieurs semaines qu’on nous le signale. Un individu, qui serait gardien d’immeuble et se fait appeler Djédjé34, s’occupe, s’acharne même, à dégrader son logement et les abords immédiats de son immeuble. Sa spécificité, le mal du siècle me direz-vous : il se met en scène et se filme tandis qu’il casse tout sur son passage. Il saute sur son plancher pour « tester la solidité du plafond de sa voisine » ; il saccage son appartement avec perceuse, tronçonneuse et chalumeau. Bref, il terrorise les voisins qui se demandent à quel moment il va s’en prendre à eux. Nous saisissons la police, qui arrête le forcené et demande une expertise psychiatrique. Devant le juge, le prévenu – neuf mentions au casier judiciaire ! – rit, fait des grimaces, montre ses muscles. Problème : l’expertise psychiatrique est manuscrite et « illisible ». Le tribunal a donc décidé de garder l’homme en détention pour « risque de réitération » et a renvoyé l’affaire, en demandant une expertise « dactylographiée ». Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2025 et à l’heure de l’intelligence artificielle !

Bon sens populaire

La Ville de Béziers est sollicitée par une dame qui se préoccupe de l’état de santé de sa locataire. Cette dernière ne va pas bien. Elle est dépressive, n’est pas soignée et a déjà tenté par trois fois de se suicider en se défenestrant. Nous sommes donc priés par sa propriétaire de lui trouver en urgence… un appartement en rez-de-chaussée pardi ! Précisons que nous lui avons d’abord obtenu un rendez-vous avec un médecin-psychiatre et une assistante sociale.

Billard à trois bandes

Richard Ferrand vient d’être nommé président du Conseil constitutionnel à une voix près. Grâce à l’abstention du Rassemblement national ! Après un vote à bulletin secret, l’ancien président de l’Assemblée nationale a obtenu 58 voix contre et 39 voix pour. Outre ce score pas très glorieux, on se demande quelle mouche a bien pu piquer le Rassemblement national d’avoir ainsi favorisé la nomination d’un très proche du président de la République. Certains parlent d’accord secret ; d’autres supputent une décision à venir concernant l’inéligibilité de Marine Le Pen… La réalité est souvent moins compliquée. À force de coups de billard à trois bandes, on peut se perdre en route. Pas sûre que les électeurs de Marine Le Pen, eux, s’y retrouvent.

À lire aussi : Le miracle de Noël d’Emmanuelle Ménard

Nyx

Je me souviens combien, il y a quelques années déjà, nous avons dû nous bagarrer pour obtenir un « chien stup » au sein de notre police municipale. Le bras de fer avait duré presque deux ans entre notre mairie, le ministère de l’Intérieur et le procureur de Béziers, pour quelque chose qui apparaît à tout le monde comme naturel aujourd’hui. Nyx, berger belge malinois, est en effet spécialisé dans la détection de produits stupéfiants, billets de banque, armes et munitions. Une véritable aubaine pour la police nationale et pour la gendarmerie qui réclament fréquemment son assistance en cas de perquisition. C’était encore le cas ce vendredi soir de février, lors d’une opération de contrôle de caves dans un quartier « difficile » de Béziers. Nyx a encore frappé. Et encore gagné. Il a « marqué » devant une cave où on a retrouvé cannabis et cocaïne. J’aime beaucoup ce chien. Il gagne à tous les coups. Il me rassure. Et il ne sera pas tout de suite remplacé par l’intelligence artificielle, lui…