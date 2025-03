Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Philippe Bilger, Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

#MeToo a commencé comme un mouvement de libération dans la suite de l’affaire Harvey Weinstein, mais il a vite basculé dans une campagne d’intimidation et de destruction à l’égard des hommes, surtout des hommes célèbres. Bafouant le principe de présomption d’innocence, de nombreuses personnalités médiatiques se sont érigées en Fouquier-Tinville dénonciateurs du patriarcat. Comment un mouvement lancé au nom de la justice a-t-il pu finir par promouvoir de telles injustices ? Philippe Bilger tente de répondre à cette question dans son nouveau livre au titre évocateur, #MeTooMuch? Il nous livre le fruit de ses réflexions, nourries par sa grande expérience du droit et de la justice.

Parmi les nombreux bouleversements provoqués par les décisions récentes de Donald Trump, il y a la mise en cause des relations – traditionnellement très proches – entre les États-Unis et le Canada. La guerre commerciale déclenchée par le président américain a surtout servi à unir les Canadiens dans leur opposition aux mesures prises par la Maison Blanche, et ceux des politiques canadiens qui, jusqu’ici, faisaient l’éloge de la méthode Trump ont pris leurs distances. Les événements sanglants en Syrie ont jeté un doute sur le crédit que les puissances occidentales ont bien voulu accorder au nouveau régime post-Bachar al-Assad. Avaient-elles tort? Quelles sont les raisons de cette éruption de violence? Harold Hyman, grand spécialiste des relations internationales, nous aide à décrypter cette actualité et révèle que, chez les Palestiniens, Rima Hassan est… une inconnue!

https://shows.acast.com/causons-le-podcast-du-magazine-causeur/episode-80-le-nouveau-livre-de-philippe-bilger-metoomuch-que

MeTooMuch ? Price: --- 0 used & new available from

Le Mur des cons Price: 18,90 € 43 used & new available from 2,24 €