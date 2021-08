Transition énergétique indigène

La transition énergétique n’est plus une préoccupation réservée aux occidentaux. En Colombie, le gouvernement compte installer 5000 éoliennes d’ici 2050. Ce n’est pas au goût de tout le monde…

Peuple ancestral du nord de la Colombie, les Wayuu ne brillent pas seulement par leur attachement viscéral à l’élevage, à la céramique, au tissage ou autres joies du monde d’avant. Désormais, ils excellent aussi dans la résistance aux énergies renouvelables. Dans la région de la Guajira, le gouvernement colombien compte installer plus de 2 500 éoliennes d’ici 2030. Et d’ici 2050, le double ! Mieux, les moulins écolos seront implantés sur 98 % du territoire des Wayuu.

« La pandémie n’est pas parvenue à éteindre la volonté d’aller de l’avant dans les énergies renouvelables », s’est félicité le président Ivan Duque en janvier, lors d’une cérémonie au ministère des Mines et de l’Énergie à Bogota. Pour convertir les autochtones à l’idée qu’une cohabitation avec des milliers d’éoliennes leur ferait le plus grand bien, il va falloir souffler plus fort. Au mois de mai, dans le cadre d’un mouvement social national, des Wayuu ont bloqué des routes départementales pour empêcher la firme Enel Green Power, chargée des chantiers, de mener à bien leur conversion au dieu du vent. Ils exigent une consultation préalable et dénoncent « la profanation de sites sacrés et l’invasion des territoires autochtones engendrée par les travaux » de la firme écolo, a confié à la presse José Silva, président de l’ONG Nación Wayúu.

Sans aller jusqu’à souhaiter, comme Marine Le Pen, l’interruption du programme éolien en Colombie, il a ajouté que les Wayuu souhaitaient seulement y être associés activement. Décidément, ces autochtones sont incorrigibles ! Face à une telle ardeur nationaliste et une telle hostilité à la « transition énergétique », on serait tenté de missionner Anne Hidalgo en Colombie pour remettre les Wayuu sur le droit chemin.