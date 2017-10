Peu après la Mairie de Londres, les autorités d’Amsterdam ont décidé de bannir du vocable officiel les mots « Monsieur » et « Madame » et d’adopter l’écriture « inclusive » chère à l’idéologie queer.

C’est par un sobre « Hello everybody ! » que les speakers du métro londonien ouvrent désormais leurs annonces. Exit le traditionnel « Ladies and Gentlemen » – jugé trop peu inclusif, voire carrément discriminatoire par les défenseurs de la veuve queer et de l’orphelin intersexué –, on lui préférera à l’avenir une formulation neutre et désincarnée.

« Chers concitoyens, chers habitants, chères personnes présentes »

Dans l’indifférence presqu