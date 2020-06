Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

Le 18 mai au matin, le hashtag antisémite #sijetaitunjuif s’est hissé dans les top tendances de Twitter France. Cela veut dire qu’il était parmi les plus partagés.

Or, un peu comme certains people font des pieds et des mains pour figurer au classement des dix personnalités préférées des Français, certains twittos se damneraient pour paraître dans le TTF. C’est tellement couru qu’il existe toutes sortes d’outils pour savoir quels sont les hashtags du moment, quels sont ceux qui sont restés en tête le plus longtemps, etc., etc.

Par exemple, au moment où j’écris ces lignes, le hashtag #RainOnMe est l’un des trois plus twittés. Comme il pleut à torrents, je commence par croire bêtement qu’il s’agit de considérations quasi philosophiques sur le temps qu’il fait. Mais en fouinant dans les tweets qui utilisent le hasht