Scandale cathophobe au FBI

Le FBI vient d’admettre avoir fauté, après la fuite d’une note révélant que le contre-terrorisme surveillait des catholiques traditionalistes.

Le principal service de renseignement intérieur américain a donc désormais lui aussi son « affaire des fiches » dans sa lutte contre le terrorisme domestique. Le FBI s’est le plus simplement du monde appuyé sur les notes du Southern Poverty Law Center (SPLC), une association de gauche qui n’hésite pas à taxer d’extrémisme de droite quiconque ne cadre pas avec ses valeurs et a même dépeint comme islamophobe un musulman dénonçant l’islamisme.

Messe en latin et sectarisme du FBI

Le 8 février, l’ancien agent du FBI Kyle Seraphin a publié sur le site UndercoveredDC un mémorandum obtenu d’une source du bureau de Richmond, en Virginie, et intitulé « L’intérêt des extrémistes violents avec des motivations raciales ou ethniques pour l’idéologie catholique radicale-traditionaliste présente presque certainement de nouvelles opportunités de réduction » [des risques, NDLR]. Le document parle de croisements entre les mouvements nationalistes blancs et les « catholiques traditionalistes radicaux ». Dans une démonstration de raccourci intellectuel à montrer dans les cours de l’Académie de Quantico, il associe préférence pour la messe en latin et « adhésion à une idéologie antisémite, anti-immigrés, anti-LGBTQ et suprématiste blanche ». Se félicitant de la découverte, le FBI indique sa « grande confiance » dans ces informations et sa capacité à atténuer la menace en recrutant des sources au sein de l’Église… Le mémo distingue toutefois entre ceux qui se contentent du latin et ceux qui ont en outre « des croyances idéologiques plus extrémistes et une rhétorique violente ». Il n’explique cependant pas ce tri, alors que « le FBI doit noter les sources analysées [pour] éliminer la partisanerie et la partialité, quand il confectionne un produit de renseignement », souligne Seraphin.

La publication du document a suscité l’ire du procureur général de Virginie et ceux de 19 autres États qui ont écrit au ministère de la Justice pour demander que le FBI produise publiquement tous les documents utilisés pour rédiger le mémo. La lettre dénonce un « sectarisme anticatholique qui semble couver au FBI ».

L’agence a depuis retiré son document au motif qu’il ne correspond effectivement pas à ses normes exigeantes. Tocqueville soulignait que, pour les Américains, les associations étaient un rempart contre le despotisme, le FBI semble voir le SPLC comme son analyste pour réduire les libertés !

La désignation des extrémistes de droite, le fonds de commerce du SPLC

Le choix du bureau de Richmond d’utiliser les notes du SPLC interroge sur ses motivations et méthodes. Paresse ou inclinaison politique ? Si le SPLC voit ses rapports repris dans divers médias d’importance régulièrement, il est également très critiqué pour sa propension à accuser d’extrémisme de droite tous les individus et organisations qui ne sont simplement pas de gauche. Même Newsweek, média centriste penchant du côté démocrate, est accusé de soutenir la droite antidémocratique pour avoir recruté des personnalités conservatrices dans un souci de pluralisme. Le Washington Post, pro-démocrate, a publié un long article en 2018 dénonçant les biais du SPLC qui met par exemple dans le même sac les conservateurs et le Klan.

Parmi les accusations infondées du SPLC, celle d’islamophobie à l’encontre de Maajid Nawaz, un musulman qui demande une surveillance des mosquées, demeure la plus savoureuse. Pour éviter les poursuites, le centre a trouvé un arrangement à plus de 3,3 millions de dollars avec Nawaz en 2018. M. Nawaz peut désormais mettre du beurre dans les épinards, et au SPLC, c’est une broutille au regard de ses 518 millions de dollars d’actifs…