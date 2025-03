Jugé coupable. Ou pas

Reda Abakrim est en prison au Maroc. Mais, ce client de notre ancien garde des Sceaux devenu comédien n’y est pas du tout pour ce qu’on lui reprochait en France…

Dans la guerre qu’il a déclarée à la drogue, Gérald Darmanin en appelle à une coopération internationale sincère et efficace, nombre de narcotrafiquants trouvant refuge dans les pays arabes. Le garde des Sceaux est bien placé pour savoir que ce n’est pas gagné d’avance. En juin 2020, la justice française condamne ainsi un certain Reda Abakrim, baron de la drogue surnommé Turbo (référence aux go fast qu’il organisait) à vingt et un ans de prison pour avoir ordonné l’assassinat à Poissy d’un concurrent, Brahim Hajaji. Mais il est condamné par contumace, car il s’était réfugié au Maroc.

Un mandat d’arrêt international est lancé. Le 22 décembre 2020, la police marocaine arrête enfin Reda. Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, applaudit : « Je me félicite de l’arrestation à Casablanca d’un trafiquant international de stupéfiants. […] Bel exemple de la très bonne coopération entre la France et le Maroc. » Mais le Maroc refuse d’extrader Reda, au motif que s’il est né en France, il possède aussi, via ses parents, la nationalité marocaine et le royaume n’extrade pas ses ressortissants.

Reda est donc rejugé, au Maroc, en avril 2023, et il est… acquitté ! Pour expliquer ce verdict stupéfiant, Me Mohamed Aghnaj, avocat de la famille de la victime Hajaji, a, sur Le Desk, site marocain d’infos, déploré le manque de collaboration de la… France : « Depuis tout ce temps la justice française disposait des éléments inculpant Reda Abakrim. […] Ce dossier bien ficelé n’a pas été transmis à la justice marocaine. »

Ironie du sort ou confusion des genres, à ce moment, le ministre de la Justice française était Éric Dupond-Moretti, qui avant d’obtenir un maroquin place Vendôme, était l’avocat de… Reda Abakrim, qu’il représenta et défendit lors du procès où le Franco-Marocain écopa de vingt et un ans par contumace !

Reda acquitté, la famille Hajaji a fait appel, mais un appel dans le désert, car si aujourd’hui Reda est en prison et défraye la chronique, c’est qu’il est soupçonné d’avoir en février 2024 fait assassiner Faras, le mari de Rym Fikri, une chanteuse très populaire au Maroc.