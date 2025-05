PSG: on ne peut pas plaire à tout le monde

Le football français a remporté deux Coupes du monde, mais un seul sacre européen en club ! Ce soir, le Paris Saint-Germain corrigera peut-être cette anomalie, en disputant sa deuxième finale de Ligue des champions de l’histoire, à Munich, face à l’Inter de Milan. De quoi obtenir le soutien de toute la France ? Peut-être pas…

En plus d’être « à jamais les premiers », les Marseillais aimeraient bien rester les seuls… Les seuls à avoir remporté une Ligue des champions pour la France. Au point de craindre que leur éternel rival ne les égale, et de soutenir quiconque pourrait empêcher le Paris Saint-Germain de gagner ?

Des Marseillais qui prennent soudainement l’accent milanais ?

L’Olympique de Marseille compte bien rester le seul club français à arborer une étoile européenne sur son maillot. Et, à l’approche de la grande finale de ce soir, la ferveur marseillaise se transforme en soutien… très stratégique. Depuis quelques jours, une vague d’amour inattendue pour l’Inter Milan a déferlé sur la cité phocéenne. Liverpool, Aston Villa, Arsenal : à chaque tour éliminatoire, les supporters olympiens ont changé de couleur, mais avec l’Inter, c’est une véritable passion soudaine — et collective. Dans les boutiques de sport marseillaises, c’est la ruée. À Action Sport, en plein centre-ville, 2 rue de Rome, un vendeur témoigne : « On n’a plus rien, ni maillot, ni écharpe, ni drapeau, ni casquette… On n’en avait pas beaucoup et tout s’est arraché, même les anciens modèles ! » .

Même le sénateur Marseillais Stéphane Ravier arborait fièrement un maillot de l’Inter floqué « Ravier 13 », parlant de « l’Olympique milanais » ou de « l’Inter de Marseille », et assurant que « 31 mai rime avec milanais ». Malgré son ancrage politique à droite, M. Ravier ne manque pas d’humour et affirme que « Marseille a toujours été une terre d’immigration et cosmopolite… 1ère, 2ème, 3ème génération: nous sommes tous des enfants de Milan ! Samedi, tous derrière l’Inter de Marseille pour préserver un patrimoine marseillais: à jamais les premiers… et les seuls ! ».

Marseille a toujours été une terre d'immigration et cosmopolite…

1ère, 2ème, 3ème génération : nous sommes tous des enfants de Milan ! Samedi, tous derrière l'Inter de Marseille pour préserver un patrimoine marseillais : à jamais les premiers… et les seuls ! pic.twitter.com/fM0op0Go4B — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) May 28, 2025

Parmi les plus investis, Mohamed Henni ne pouvait évidemment pas manquer l’occasion. Le célèbre youtubeur, supporter invétéré de l’OM, a confirmé qu’il serait bien à Munich pour soutenir… l’Inter Milan. Très connu pour casser sa télévision à chaque défaite de l’OM, ou à chaque victoire de Paris en Ligue des champions, il espère ne pas avoir à le faire le soir du 31 mai. Confiant, il a déclaré que si le PSG remportait la coupe d’Europe tant convoitée, « [il] traverse[rait] tous les Champs-Élysées en string ». Fidèle à lui-même, il a multiplié ces derniers jours les déclarations absurdes pour justifier son attachement soudain au club italien : « Je supporte l’Inter de Milan, parce que je kiffe les vespas… et j’adore les spaghettis aussi ! ». Peu convaincant, certes, mais l’essentiel est ailleurs : à Marseille, l’heure est à l’unité. Une unité teintée de bleu et noir et d’ironie assumée. Car derrière les faux airs de tifosi se cache un objectif clair : voir le PSG échouer, et conserver jalousement un patrimoine symbolique, une étoile européenne qui remonte à 1993…

Zidane et Boli « patriotes »

D’autres redoutent cette victoire pour des raisons différentes. Les commerçants parisiens craignent que des débordements éclatent dans la capitale, comme il y en avait déjà eu lors de la victoire en demi-finale contre Arsenal. Des supporters parisiens (mais est-ce vraiment des supporters ?) se font remarquer pour manifester leur joie d’une façon intrigante : tout casser. Espérons que cela ne viendra pas gâcher la fête… si fête il y a. Le préfet de police Laurent Nuñez promet un dispositif de sécurité « massif » et un défilé « très encadré » sur les Champs Élysées en cas de victoire.

Mais, dans ce grand élan de soutien milanais, quelques voix dissonantes se font tout de même entendre à Marseille. Contre toute attente, certains Marseillais — et pas des moindres — osent finalement soutenir l’équipe de la capitale. Parmi eux, une légende incontestable : Zinédine Zidane. Interrogé à l’approche de la finale, le champion du monde 98 a déclaré : « Même moi qui suis Marseillais, de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne. »

Mais ce n’était rien à côté du choc provoqué par Basile Boli, héros du sacre de 1993, dont le nom est gravé à jamais dans la mémoire des Marseillais. Celui qui avait offert à l’OM sa seule Ligue des champions en marquant l’unique but de la rencontre, a surpris tout le monde en déclarant : « Mon cœur reste bleu et blanc. Mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Représenter la France, c’est quelque chose d’important pour moi. » Didier Deschamps y est aussi allé de son commentaire : « [La victoire de Paris] serait la meilleure des choses pour le football français ». Enfin, personnalité marseillaise que l’on se refusera de qualifier de « légende », le député LFI et ancien chauffeur de Mélenchon Sébastien Delogu a déclaré aussi, sur Instagram, qu’il espérait voir le PSG gagner, après tout ce qu’ils (les supporters) avaient fait pour Gaza…

Il y aura évidemment quelques dissidents ailleurs, notamment dans certaines villes françaises abritant les clubs rivaux du PSG, comme Lyon, mais la plupart des Français espèrent bien voir Paris soulever la coupe aux grandes oreilles samedi soir. Une chose est sûre, tous les amoureux du football auront les yeux rivés sur le match, diffusé sur M6. Et de toute façon, en cas de victoire de leur club, les Parisiens resteront « à jamais les deuxièmes »…