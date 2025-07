Podcast: Bertrand Deckers et la princesse Kate; Aurore Bergé et la haine en ligne; Macron et Starmer dansent le tango

Notre dernier podcast avant l’été. Avec Bertrand Deckers, Martin Pimentel et Jeremy Stubbs.

Bertrand Deckers nous parle de son nouveau livre consacré à la princesse de Galles, Kate. Qu’est-ce qui se cache derrière cette façade parfaite? Il y a d’abord une mère arriviste qui a travaillé comme quatre au service de l’ascension sociale de sa famille et en particulier de sa fille aînée. On peut dire qu’elle a bien réussi ! Ensuite, Kate elle-même a fait de nombreux sacrifices – peut-être même celui de sa propre santé – afin d’incarner la princesse parfaite. À beaucoup d’égards, elle est la fille spirituelle d’Elizabeth II, partageant avec la reine adulée le sens du devoir et de la retenue. C’est ainsi que, si la famille royale est l’arme secrète de la diplomatie britannique, Kate, par son charme, son assurance et son élégance, est devenue l’arme secrète de la famille royale. On a pu le constater lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Royaume Uni.

De retour en France, Martin Pimentel nous parle de la dernière fausse bonne idée de notre sous-ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Mercredi, Aurore Bergé a annoncé la mise en place d’une coalition pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. Une dizaine d’associations seront chargées de faciliter les remontées des contenus qu’elles jugent problématiques auprès de l’Arcom. Cela a tout l’air d’un magnifique bureau des dénonciations !

Après trois jours de visite d’État au Royaume Uni, où il a bu du champagne avec le roi Charles, échangé des amabilités avec le prince William, et négocié dur avec le Premier ministre, sir Keir Starmer, quel est le bilan d’Emmanuel Macron? D’abord, il a pu annoncer le renforcement de la coopération militaire entre la France et l’Albion autrefois perfide, notamment dans le domaine des armes nucléaires. Il s’agit de construire un parapluie nucléaire pour l’Europe afin que cette dernière puisse affirmer une certaine autonomie et se montrer moins dépendante de l’oncle Sam. Du côté de la Manche, le président français a convaincu les Britanniques qu’ils doivent faire beaucoup plus pour réguler le marché du travail outre-Manche et empêcher les migrants clandestins d’accéder à des petits boulots de livreur de repas. La possibilité de trouver un travail est un élément qui attire les migrants et contribue au modèle économique des gangs de trafiquants. Enfin, la France est d’accord pour accepter que certains clandestins soient expulsés vers l’Hexagone si le Royaume Uni accepte en échange le même nombre de migrants actuellement en France mais ayant une bonne raison de demander asile chez les Britanniques. Le nombre de migrants échangés risque d’être négligeable comparé au nombre de ceux qui traversent la Manche tous les jours. Et le programme doit être approuvé par l’UE, ce qui est peu probable.

Bonnes vacances !