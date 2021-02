L’éditeur Pierre-Guillaume de Roux est décédé à 57 ans

Mon cher Pierre-Guillaume, tu n’étais pas seulement mon éditeur : tu étais un ami au cœur pur, et l’un des alliés les plus fervents qu’il m’ait été donné de rencontrer. Depuis quelque temps, je ne pouvais plus me défendre contre l’idée insistante que nous ne nous reverrions plus. Et voilà que d’une seconde à l’autre, en début d’après-midi, cette intuition tourmenteuse est devenue couperet. Ma tristesse est immense.

Nous ne perdons pas seulement un homme de conviction et de culture : c’est aussi une fenêtre ouverte sur le large qui se referme, et donc un surcroît de désespérance et de pestilence dans l’air ambiant.

Tu auras déployé une magnifique énergie combative pendant toutes ces années. Les vents étaient contraires, les marées sans pitié. Chaque fois que tu me téléphonais (et j’admirais que tu prennes ainsi ton temps, que tu baguenaudes à travers l’actualité, alors que des tâches de toutes sortes te requéraient, sans parler des chiens de garde du caporalisme intellectuel qui te harcelaient et t’obligeaient à des efforts épuisants), la conversation se terminait par ces mots de ta part : « Le combat continue, mon cher Pierre ». J’entendais le sourire confiant dans ta voix. Le combat, de toute évidence, sera plus difficile sans toi. Mais je peux t’assurer qu’il continuera : contre la veulerie des âmes, contre l’asservissement des esprits, contre l’impotence satisfaite des cœurs. Et tu peux être convaincu que j’y prendrai part plus que jamais.