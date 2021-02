Profitez des vacances d’hiver pour vous offrir une séance de Quinothérapie!

Les grands auteurs, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. On y revient toujours, un peu par fatigue intellectuelle et surtout, par nécessité de s’oxygéner l’esprit. Les moralistes sont des baromètres à disposition des pauvres, seuls instruments qui échappent (encore) au regard de l’Etat et des banques. Dernier refuge avant la liquidation totale et la désintégration du Moi. Ces gens-là mesurent la pression du groupe sur notre système nerveux, les résistances de l’individu face à la meute et la capacité des peuples à gérer l’abîme. Sans eux, le supplice serait, sans doute, interminable. Ces amuseurs aux textes courts nous aident à supporter la nocivité du quotidien et tous les emmerdeurs qui l’accompagnent.

Mafalda, une Cioran de dix ans

Dans la liste des moralistes qui ont façonné notre détachement et notre distance rieuses, Mafalda ne nous décevra jamais. Cette Cioran de six ans, partageant la passion de la couleur rouge avec le Cardinal de Bernis et la formule expéditive avec la Rochefoucauld est trop souvent réduite à son humanisme béat. Ses hautes valeurs la desservent aujourd’hui où le bien a gagné la bataille idéologique. Sa lucidité sentencieuse nous rappelle parfois certains médecins invités sur les plateaux de télévision. N’est-elle pas l’icône de l’ONU, la messagère de la Paix, la fan des Beatles et la barrière (d’un mètre seulement) à toutes les dictatures, surtout celles d’imposer la soupe aux repas ?

Née en 1964, Mafalda a revêtu les combats progressistes du XXème siècle, elle a dénoncé les affameurs et les profiteurs, les salisseurs et les contempteurs de la mouise générale. De la protection de l’enfance à l’environnement, elle a été l’égérie des bonnes causes et la caution des adultes à se dédouaner du réel. Ses yeux fixes et ses cheveux en bataille nous auront alerté sur tous les maux de la société. Cette lanceuse avant l’heure fut notre mauvaise conscience. Son âge, sa taille et sa nationalité argentine la rendaient inattaquable aux yeux d’un occidental confortablement installé dans la