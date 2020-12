Du doute méthodique de Descartes à l’incertitude existentielle du moderne

« Quand les protestants et les libres-penseurs s’insurgent contre la confession auriculaire, ils ignorent qu’ils n’en rejettent point l’idée, mais seulement la forme extérieure. Ils refusent de se confesser au prêtre tout en se confessant à eux-mêmes, à leurs amis, à la foule » (Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident, 1918)

On ne me contestera pas, j’espère, l’actualité de cette observation : les confessions planétaires croissent et se multiplient, à mesure que, symétriquement, l’auriculaire dépérit. Les rentrées « littéraires » sont colonisées de manière grandissante par les récits autofictionnels ; quant aux réseaux sociaux, hauts lieux du naturisme numérique, leur vitalité est tout bonnement exubérante. A l’autre extrémité du spectre, en revanche, les confessionnaux sont vides.

A grands coups de stories, par liasses de confessions intimes, on livre à la planète entière ce qu’on ne consentirait pour rien au monde à confier à la seule oreille du prêtre de sa paroisse. Étonnant paradoxe donc, a priori, que cette passion moderne de l’épanchement, combinant déchaînement délicieux sur le net, et dégoût instinctif du confessionnal catholique, faisant office d’absolu repoussoir. Comment comprendre, décidément, cette apparente schizophrénie de l’exhibitionnisme 2.0 ?

L’insoutenable réserve ecclésiastique

La faute inamendable du prêtre, c’est qu’il n’applaudit pas. Comment l’époque le lui pardonnerait-elle ? Elle ne pratique pas la rémission des péchés. Car n’applaudir point, c’est à l’évidence lui manquer ; non véniellement, mais mortellement. Troubler de sa voix le chœur unanime des louangeurs modernes, c’est-à-dire introduire fielleusement une note discordante dans l’hymne joué inlassablement en l’honneur de toutes les fiertés de la Terre, est-il seulement un crime plus grave ?

On interprète généralement cette photomanie, et ses avatars selfiesques tout particulièrement, sous l’angle du narcissisme, c’est-à-dire d’un amour excessif porté à soi-même ; je voudrais précisément vous proposer une explication absolument inverse

Dans une modernité ne tolérant plus rien qu’elle-même à ses côtés (Philippe Muray) – ainsi qu’en témoigne le plaisir pris à convoquer le passé devant ses tribunaux, et à en instruire inlassablement le procès -, toute réprobation manifestée à son égard devient insoutenable par la contradiction qu’elle apporte. L’époque, et l’exhibitionniste numérique avec elle, ne veulent plus entendre, autour d’eux, qu’un concert d’assentiments donnés unanimement et sans réserves ; tout le reste, qui ne roule pas avec eux, est voué aux gémonies, dans l’attente impatiente de leur liquidation à venir.

Ô clergé catholique, ô survivance insupportable ! Tes confessionnaux sont vides ? C’est que ta voix dépare ! Que ne t’es-tu converti aux nouvelles Évangiles de l’esprit du temps ? Que n’as-tu accordé ton chant à la grande chorale des thuriféraires de la modernité ? Tout, dans la réserve que tu lui manifestes, te condamne évidemment ; car les zélotes contemporains sont priés d’être ardents. Ô Eglise de Rome, ô anachronisme invraisemblable ! Que n’apprends-tu à liker les confidences que l’on te fait ? Que t’acharnes-tu à soupeser la part de péchés qu’elles comportent ? Que n’ouvres-tu tes isoloirs à tous les vents, et ne lèves-tu ton pouce à tous les récits ? Ô prêtre, l’esprit critique dans lequel tu t’enfermes est un autre réduit tout aussi promis à disparaître que ces loges de bois dans lesquelles tu continues encore de recevoir les confessions…

Mais d’où nous vient cet impérieux besoin de l’acquiescement d’autrui ? Et surtout, pourquoi sa nécessité intérieure ne cesse-t-elle de se renforcer dans une époque n’ayant pourtant de cesse de proclamer combien il importe d’en faire fi, pour s’accepter et s’affirmer dans la vérité pure de son être authentique ?

Le doute affirmatif de Descartes

Dans son Discours de la méthode, Descartes écrivait : « enfin, considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillés nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu’il y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées en l’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose ; et remarquant que cette vérité : Je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. »

Nous n’en sommes plus là. Le doute de Descartes continue de nous parler ; mais les affirmations, ou les réaffirmations, auxquelles il le conduit, nous deviennent inaudibles. De son exercice, nous ne ressortons pas plein d’une assurance nouvelle ; mais saisis, au contraire, dans un état d’incertitude spectral et glacé.

Requiem pour un cogito

Pour le physicien et mathématicien français, l’exercice méthodique du doute commençait certes par mettre à nu et par saper jusqu’aux radiers des édifices philosophiques et spirituels, mais il ne se terminait jamais, pour ceux qu’il conservait, sans leur avoir redonné des assises plus épaisses et mieux fondées que celles sur lesquelles ils s’appuyaient précédemment. Les anciennes vérités qui survivaient à son examen devaient précisément en ressortir plus fermes et assurées qu’elles ne l’avaient abordé, telles des lames d’acier retrempées par leur immersion brutale dans les eaux glacées de leur possible évanescen