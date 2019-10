Entre dick pics, compétition féminine et « dernière tournée », Peggy Sastre partage ses découvertes du mois. Il manquait une rubrique scientifique à Causeur. « Peggy La Science » comble enfin cette lacune. À vous les labos!

Aux jeux des amours et des hasards contemporains, une question qui se pose : mais au fait, pourquoi des hommes se photographient-ils les bas morceaux avant d’intégrer ces images à leurs correspondances galantes ? Selon un sondage YouGov de 2017, du côté des émetteurs, le phénomène des dick pics (« photos de bite », dans la langue de Molière) concernerait 27 % des hommes de 19 à 39 ans et, du côté des destinataires, 53 % de leurs homologues féminines.

Tout le monde sourit pour la photo !

Si on y réfléchit trois secondes, il ne s’agit que de la métamorphose ultra moderne d’une très vieille habitude tant, depuis que le monde est monde, le phallus et l’imagerie phallique symbolisent à la fois la masculinité triomphante et nombre de ses annexes thématiques comme la puissance, la virilité, la