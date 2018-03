Dans le 11e arrondissement de Paris, un mâle blanc fait de drôles de rencontres en emmenant son fils à la maternelle. Entre les mères asexuées, les islamistes affligés et les papas « dégenrés », les aventures d’un homme d’avant devenu un nouveau père.

Pour de sombres histoires d’égalité hommes-femmes, je conduis parfois mon fils et la poussette à la crèche. On roule dans les flaques d’eau, on effarouche les pigeons et sur 500 mètres, je réponds à mille questions sur la ville, sur le petit bonhomme vert du feu rouge ou sur le son et lumière du camion poubelle. C’est un petit trajet qui me rend plutôt gai jusqu’au moment où nous croisons du monde, ce qui finit toujours par arriver aux h