Marine Tondelier se mélenchonise-t-elle ?

Critiques internes, abandon du scrutin proportionnel, élévation des seuils de parrainages… Marine Tondelier semble atteinte d’une « mélenchonite » aigüe !

Depuis toujours, les Verts sont notoirement connus pour leur manque de discipline interne. Dans sa course à la réélection à la tête du parti où elle est favorite, l’actuelle Secrétaire nationale des Écologistes multiplie les fausses notes. Des fausses notes qui disent la vérité de son mouvement. Dans l’impatience du désaccord, les hiérarques du parti se divisent… Et la très médiatique Mme Tondelier n’y va pas de main morte pour discipliner son appareil militant, quitte à sacrifier sur l’autel des présidentielles une part de sa propre crédibilité. Elle a presque tout tenté pour verrouiller les choses, et se faire réélire triomphalement. Le premier tour a lieu ce mercredi.

Le monopole du cœur

On compare souvent la politique à un jeu d’échecs. On a tort : il s’agit en réalité d’un jeu de dames. Lors de son élection comme Secrétaire nationale d’EELV en 2022, Marine Tondelier revendiquait l’avènement d’un «mouvement bienveillant». Elle affirmait incarner un parti «inclusif», loin des recettes de la vieille politicaillerie. Le lancement de campagne des européennes en fut une illustration pour le moins éloquente. Le fameux meeting Pulsations était un long bêlement progressiste, entre poèmes New Age, exercices de booty therapy et généreuses couches de moraline — cette bien mauvaise graisse. Sandrine Rousseau, Éric Piolle et Yannick Jadot n’avaient pas manqué, alors, de « twerker » tous ensemble à cette occasion. Incroyable mais vrai.

Eric Piolle, Marine Tondelier, Marie Toussaint, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Meeting de lancement de la campagne Europe Ecologie les Verts EELV pour les elections europeennes nomme Pulsations par Marie Toussaint, tete de liste des Ecologistes pour 2024, Paris, 2 décembre 2023 © ISA HARSIN/SIPA

Mais cette bienveillance revendiquée ne serait-elle pas en réalité une image de catalogue ? Karima Delli reproche à Marine Tondelier d’avoir instrumentalisé les règles internes du parti en modifiant les statuts cet hiver. Selon elle, « la démocratie interne a été sérieusement restreinte ». Cette critique est partagée par Harmonie Lecerf Meunier, adjointe au maire de Bordeaux, et par Florentin Letissier, adjoint à la maire de Paris. Tous deux briguent la direction du parti face à la Secrétaire nationale sortante. Karima Delli a en outre pointé du doigt la mauvaise gestion de l’affaire Bayou : «Je considère de A à Z que mon parti a complètement merdé». Sur la question des alliances, elle se dit pragmatique malgré les bisbilles de l’ex-NUPES. Elle ne souhaite « exclure » aucun parti de gauche.

« Nous évoluons au sein d’un parti verrouillé, où les statuts complexes semblent avoir pour seul but de renforcer la majorité actuelle », regrette de son côté l’écoféministe Harmonie Lecerf Meunier, exprimant son opposition à un système qu’elle juge rigide et restrictif. Le maire-adjoint de Paris, Florentin Letissier, favorable à une écologie de gouvernement, a lui aussi envoyé des courriers pour déplorer « le manque d’équité et de pluralisme » dans les modalités de participation au congrès. Mais alors, la bienveillance des Verts ne serait-elle qu’un vaste canular où s’abîme la vanité des plus dévots ?

Disciplinarisation

Marine Tondelier verrouille. Contrôle du calendrier, règles de participation, mode de scrutin : tout semble calibré pour neutraliser les oppositions et préparer la prochaine présidentielle. Les courants minoritaires n’ont plus voix au chapitre. Les nouvelles règles d’adhésion et de cotisation, formulées dans la dernière réforme statutaire, diminuent la portée de la démocratie interne. Dès mars 2024, certains militants ont noté que « le pluralisme interne sera rendu plus difficile par les nouvelles règles », tandis que d’autres s’inquiétaient du nouveau mode de désignation du Secrétaire national, jugé proche d’un « vote plébiscitaire », contraire aux « valeurs et principes qu[’ils] envisage[nt] d’appliquer [s’ils] arriv[ent] au pouvoir »…

Les conditions pour participer pleinement au congrès font l’objet de vives critiques : adhésion avant le 16 octobre 2024, cotisations à jour avant les 4 et 15 avril, paliers de parrainages d’adhérents pour pouvoir candidater aux différents postes en jeu, scrutin majoritaire… Les prétendants au Secrétariat national déplorent notamment que chaque responsabilité — trésorerie, secrétariat en charge du projet, porte-parolat… — fasse également l’objet d’un vote. Là encore, chaque candidat doit obtenir 329 parrainages.

Marine Tondelier reprend la tactique Mélenchon

Cette mélenchonisation ne concerne pas seulement ce « bidouillage » des règles du jeu, mais aussi l’esprit même du parti. Le remplacement du scrutin proportionnel par un scrutin majoritaire uninominal est perçu comme un pas de plus vers une personnalisation du pouvoir et une fermeture idéologique. Ce mode de scrutin favorise les majorités écrasantes et élimine les nuances. Dans cette dynamique, la culture interne du parti glisse vers une radicalité illibérale : les débats se réduisent à une ligne officielle, les désaccords sont perçus comme des trahisons, et l’espace du pluralisme se rétrécit.

Marine Tondelier, en réponse aux critiques internes, prévient : « Les congrès sont trop souvent l’occasion pour certain(e)s de régler leurs petits comptes personnels (…), des séquences qui risquent de se transformer en moment de rechute collective. » Comme chez les Insoumis, l’autorité du leader se présente de plus en plus comme prophétique, au-dessus de la critique, indépassable.

Par ailleurs, Marine Tondelier se met en scène, et même chez les Écologistes, la vie privée devient un outil de pouvoir. Tout est bon pour policer son image. Le 11 avril, la candidate sortante n’a pas hésité à se livrer dans les colonnes de Paris Match, journal détenu par Bernard Arnault. Pourtant, elle affirmait encore le 29 janvier au 20h de France 2 : « Bernard Arnault n’a vraiment honte de rien. En 2024, les actionnaires ont touché un record de dividendes, mais il se plaint encore. Non seulement son entreprise devrait payer plus d’impôts, mais lui devrait aussi payer un ISF climatique. Et ce serait juste NORMAL, juste JUSTE. » Pour reprendre Coluche : « La politique, c’est pas compliqué, il suffit d’avoir une bonne conscience. Et pour cela, il faut juste avoir une mauvaise mémoire ! »

L’affaire Bayou, en 2022, avait déjà marqué une rupture. Julien Bayou, alors à la tête des écologistes, avait été méthodiquement poussé vers la sortie. Le lynchage fut immédiat, au mépris des garanties fondamentales de l’État de droit que l’on estime tant menacées ces jours-ci à gauche. Julien Bayou a dénoncé une purge ; il a accusé la direction actuelle de « médiocrité », de « lâcheté » et de « bassesse » dans le traitement de cette affaire. L’ancien député estime avoir « tout perdu ». Il a été innocenté par la Justice. Mais c’est dans ce contexte que Marine Tondelier est parvenue au Secrétariat national.

Éric Piolle dénonce lui aussi cette neutralisation des oppositions. Le désaccord n’a plus sa place, regrette-t-il, et il pointe du doigt « une purge digne de LFI ». Le maire écologiste de Grenoble affirme avoir été supprimé de toutes les boucles de discussion animées par Marine Tondelier pour avoir été candidat au poste de porte-parole. En réponse, Marine Tondelier n’a pas manqué de revendiquer son inaltérable bienveillance — une fois n’est pas coutume : « Certains me reprocheront peut-être de la jouer… collectif ». Si une qualité est un défaut qui sait se rendre utile, souhaitons au moins à Marine Tondelier que son machiavélisme lui permette la victoire.