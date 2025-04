Quand un journaliste anti-Trump mange à la Maison Blanche, les Démocrates s’insurgent

Connu pour ses saillies tant anti-woke qu’anti-Trump, le présentateur américain vedette Bill Maher aime le dialogue. Invité à un dîner par Donald Trump fin mars, il a été vivement critiqué par l’aile la plus radicale d’un Parti démocrate qui semble avoir désormais perdu toute capacité argumentative.

Son émission hebdomadaire, Real Time with Bill Maher, retransmise sur HBO et CNN (disponible sur la plateforme Max, en France[1]), est un ovni médiatique outre-Atlantique. Son influence dépasse largement sa seule audience car l’échange a la particularité d’être parfaitement bipartisan, tant dans sa programmation que son public. En effet, chaque semaine, des commentateurs démocrates et républicains (pas forcément parmi les plus modérés) se succèdent en plateau. Ces débats étant en outre regardés par des téléspectateurs aussi variés que les invités, les propos qui y sont discutés promettent d’alimenter la controverse les jours suivant leur diffusion.

Bill Maher : surtout si vous n’êtes pas d’accord

Le présentateur, Bill Maher, un progressiste à l’ancienne — (un peu trop) libéral sur la question des mœurs mais effrayé par l’identitarisme antidémocratique woke — a pour habitude, dans ses éditoriaux, de reprocher tant aux Démocrates d’avoir perdu la raison qu’aux Républicains de se complaire dans un histrionisme dévastateur. La surprise fut donc générale lorsqu’il a annoncé avoir accepté l’invitation de Donald Trump à un dîner à la Maison-Blanche le 31 mars. La branche MAGA des Républicains était convaincue d’avoir rallié à sa cause l’une des voix les plus influentes du pays, tandis que les Démocrates les plus radicaux s’étonnaient que Maher ne constitue aucun des quatorze points d’Umberto Eco pour reconnaître le fascisme. L’intéressé, lui, s’est refusé tout commentaire sur le sujet pendant plus d’une semaine.

Relations tendues

Si la nouvelle avait été entre temps largement dissertée sur les chaînes d’information américaines, le présentateur a attendu le 11 avril dernier pour en dire plus sur son échange avec le président américain. Il faut préciser que les relations entre les deux hommes étaient tendues au point d’avoir abouti à un procès intenté par Trump contre Maher à la suite des nombreux reproches prononcés par le journaliste, connu pour sa malicieuse irrévérence (Trump avait finalement retiré sa plainte avant le moindre jugement). Pour autant, les deux affirment avoir passé une excellente soirée. Et si M. Maher a repris ses critiques à l’encontre de l’administration républicaine, il a confié s’être rendu à la Maison Blanche avec une liste des insultes que Trump lui a élégamment adressées ces dernières années. Le président, amusé, y a apposé sa signature pour en faire un autographe. De quoi rappeler aux woke que l’autodérision dont ils dénoncent le caractère criminel peut s’avérer salvatrice en démocratie.

