Laurent Wauquiez, on ne délocalise pas la honte!

En pleine campagne pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez est contraint de faire parler de lui pour se démarquer de son rival Bruno Retailleau. La semaine dernière, le député de la Haute-Loire a proposé une mesure choc: envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon – territoire hors de l’espace Schengen, sans possibilité de retour en métropole – les personnes sous OQTF jugées dangereuses et que l’on n’arrive pas à expulser, souvent relâchées dans la nature après 90 jours. La France, jadis puissance respectée, est-elle devenue un simple foyer social ? — Le billet de Driss Ghali

Envoyer les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de les envoyer à Rabat, Alger ou Bamako. Laurent Wauquiez étale donc, sans s’en rendre compte peut-être, l’impuissance française sur toute la surface du débat public. Le pays qui, avec une poignée de soldats, a conquis l’Afrique et l’Indochine, et qui avec un petit nombre d’administrateurs sous-payés et sous-équipés les avait tenus, ce pays n’est plus en mesure aujourd’hui de faire appliquer le droit international qui exige le renvoi de ces fameux OQTF à leur pays d’origine. Comme une femme saisie par son impuissance à se faire respecter par son mari, la France menace de sauter du balcon du premier étage. Où et comment avons-nous perdu la recette de la dignité et de la puissance ?

Affaiblissement

Laurent Wauquiez est loin de se poser cette question. Car y répondre reviendrait à faire exploser la République française, le tombeau de l’âme française qu’elle a déshabitué à la grandeur. La monarchie n’aurait peut-être pas fait mieux. Il n’y a qu’à voir la déréliction du peuple anglais devant les violeurs pakistanais et la capitulation du peuple belge face aux Frères musulmans. Mais, toute réflexion sérieuse sur l’affaiblissement français exigerait d’entrée de faire voler en éclats le gouvernement des incapables dotés d’ambition qui opèrent l’Etat français à tous les niveaux. Ils sont une menace systémique à la France. Ils sont, bien avant l’islam, la grande menace existentielle. Laurent Wauquiez est à mille lieux de souhaiter leur départ, il veut simplement se loger à leur tête comme un cornac incapable qui fait semblant de conduire un éléphant affranchi de toute allégeance. Il est toléré, à peine autorisé à s’asseoir sur le siège du pilote, à tout moment il peut se retrouver par terre.

La question de la puissance est pourtant la seule digne d’intérêt. Elle commande tout. Si nous étions puissants, les violeurs et les voleurs d’origine étrangère n’auraient pas osé passer à l’acte. Si nous étions puissants, il n’y aurait même pas d’OQTF car personne ne serait rentré chez nous par effraction. Si nous étions puissants, il n’y aurait même pas de Saint-Pierre-et-Miquelon, nous serions les maîtres du Canada, terre que Louis XV a abandonné aux Anglais.

La France entourée de carnivores

D’ailleurs, à ce rythme, il n’y aura plus de DOM-TOM. Ces territoires seront absorbés par des hommes agressifs et déterminés qui n’auront pas été exposés à la CAF ni au RSA. Mayotte aux Comoriens, la Nouvelle-Calédonie aux Chinois, la Réunion aux Malgaches assurément, les Antilles aux cartels peut-être ou aux Américains qui leur auront délégué la gestion de ces territoires, va savoir…

Comment conclure sur une note positive ? En renchérissant sur la proposition de Laurent Wauquiez. Et pourquoi ne pas les enrôler dans la Légion Etrangère ces OQTF ? Qu’il serait beau un camp d’entraînement et de des-ensauvagement sous les auspices de la Légion à Saint-Pierre-et-Miquelon ! D’un terreau pourri naîtrait peut-être, grâce au génie français, une plante splendide mais épineuse. La France n’est utile que lorsqu’elle réalise des miracles ! Elle n’a pas besoin de Wauquiez ni de Retailleau ni de Macron, elle a besoin d’un prophète qui lit clair dans son identité et la remette sur le droit chemin. Le reste suivra spontanément.