Sous la pression de l’antiracisme 2.0 et de la « pensée » décoloniale, on va finir par se poser la question…

En France, Noirs et Blancs forment-ils un seul peuple, uni par sa culture, uni par une commune volonté d’enracinement, plus forte encore que les seules racines ? Jusqu’ici je pensais que oui, et j’étendais naturellement cette conviction à toutes les nuances de l’épiderme, de la pâleur nordique au hâle méditerranéen en passant par les carnations orientales. Je croyais naïvement que tout citoyen français était Français.



Le peuple n’est-il pas souverain, comme le proclame notre constitution ? N’est-ce pas en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que nous décidons collectivement de notre destin, et que parmi les décisions que nous prenons il y a eu, par exemple, celle d’avoir Jean-Baptiste Belley comme député, et celle d’avoir Gaston Monnerville comme président du Sénat ? Un peuple souverain ne saurait être gouverné par des étrangers : Noirs, mais surtout citoyens français, élus français, tous deux étaient bien évidemment tout simplement français.

Qui n’est pas coupable n’est pas français, hé!

Depuis quelques jours, il est manifeste que beaucoup sont loin de partager cette conviction. Nous sommes assourdis par des discours exigeant un traitement différencié selon la couleur de peau, par des histoires de culpabilité liée au taux de mélanine. Peu importe que ces discours soient tenus par des Noirs accusateurs ou des Blancs repentants, i