Quatre cent ans après la persécution des missionnaires chrétiens au Japon, le message christique revient par des voies peu catholiques : l’exorcisme.

Au XVIIe siècle, les citoyens japonais étaient contraints à la cérémonie du fumie, “images [saintes] à fouler” : il s’agissait de piétiner des représentations de la Vierge Marie ou du Christ pour montrer leur hostilité au christianisme. Aujourd’hui, saintes croix, sons de cloches et ecclésiastes sont légion dans les anime (film d’animation). Un thème inspire particulièrement les mangaka (dessinateurs de mangas) : l’exorcisme. Le rite, pourtant aussi présent dans le shintoïsme, est traité à grand renfort de symboles chrétiens. Ce procédé n’est pas prosélyte pour autant, et relève plutôt d’un usage païen de références chrétiennes. Le schéma varie de peu dans les scénarios : dans un monde manichéen où les religieux incarnent de prime abord le Bien et les démons le Mal, c’est justement un diable qui rejoint les rangs de Dieu et a l’idée la plus juste de ce qu’est le Bien. Les anime sont ainsi saturés de références à une chrétienté belliqueuse, où un démon transfuge finit par incarner l’espoir de paix.

Mangas et symboles chrétiens

Florilège de temples protestants et d’églises, des croix en veux-tu en voilà… Le spectateur est abreuvé de symboles chrétiens dès le générique. L’affiche de l’anime Hellsing, donne le ton : « au nom du Seigneur, les âmes impures des morts-vivants doivent être vouées à la damnation éternelle. Amen ». Dans Chrono Crusade, la protagoniste Sœur Rosetta et sa fiole d’eau bénite autour du cou sont mises en exergue. La symbolique chrétienne se trouve aussi dans les expressions des personnages : le Nosferatu d’Hellsing menace un prêtre transformé en vampire : « prépare-toi à souffrir en enfer pour l’éternité », le père Fujimoto dans Blue Exorcist lance : « jamais le chemin du juste ne sera révélé aux infidèles, ils tomberont de l’échelle de Jacob. » Pourquoi donc cette omniprésence de signes chrétiens dans des films d’animation japonais ? Tokaï, sous son nom d’animateur de l’émission radio Konichiwa sur la culture manga et organisateur du Geekali, événement autour du monde otaku et geek à la Réunion, a une explication : « Les mangaka sont très ouverts sur le monde et cherchent des références qui auront un écho universel. Les références bibliques sont très répandues, ce sont des codes déjà existants dans l’esprit des spectateurs. Les gens accrochent ainsi plus facilement à l’histoire. » Les croix sont comme les chaînes en or des rappeurs : un attribut bling bling. Croix bien en vue sur le col lavallière d’Integra Hellsing, croix sur le col et le cordon à lunettes de père Fujimoto, grosses croix dorées en guise d’épaulettes sur l’habit de Soeur Rosetta… Au-delà d’une utilisation excentrique des symboles, c’est néanmoins un thème chrétien belliqueux qui est mis en avant.

« Tu n’es même pas digne de vider les poubelles de l’enfer »

« Suppôt de Lucifer », « Satan du Vatican », « Charogne démoniaque », les provocations fusent dans l’anime Hellsing. Alucard – devinez l’anagramme -, le protagoniste, est un vampire excité de la gâchette. Armé d’un pistolet gravé au nom de « Jésus Christ », qui tire des « balles saintes coulées dans l’argent de la Sainte Croix de l’église de Manchester », le héros dégomme vampires, ghouls et prêtres corrompus du Vatican à tout va. On tient là une constante dans ce type d’anime : les armes à feu tirant des balles saintes. Qui dit armes, dit guerre, et il y a toujours une bataille en cours ou à venir. Dans Evangelion, que l’auteur a voulu comme « la genèse d’un nouvel évangile », les humains construisent des robots pour résister aux anges envoyés par Dieu à dessein d’apocalypse. Chrono Crusade choisit de revisiter les événements de l’Histoire sans l’angle d’une guerre entre les forces du Bien et du Mal : le père Remington – ange secrètement descendu sur Terre- croise le Diable sur la place Saint-Pierre : « Le paradis est désormais condamné aux ténèbres. Regarde bien cette époque, tes amis les hommes auront beau faire, leur destin est déjà entre mes mains. » Juste après retentit un coup de feu, on est en 1981 et le Pape Jean Paul II est victime d’une tentative d’assassinat. Massacre de la Saint Valentin à Chicago, massacres de 1929, même le Krach boursier ne seraient que la réalisation d’une prophétie révélée par le Vatican, qui témoigne de l’emprise du Mal sur les hommes. Le démon peut néanmoins changer de camp pour le Bien, et le thème du transfuge est cher aux mangaka pour appuyer une critique du manichéisme, comme l’explique Tokaï : « Les anime se révèlent tous être des satires de la société. Un groupe audible ou une instance comme l’Eglise, se revendiquant du Bien, va pointer du doigt des personnes comme mauvaises sauf que les limites ne sont pas aussi nettes. Dans l’anime, le démon peut être celui qui montre le plus d’humanité et de droiture, tandis que certains membres de l’Eglise peuvent corrompre une action juste. »

« Je suis le bâtard de Satan »

Rien de tel que l’anime Blue Exorcist pour brouiller le radar manichéen. Rin, le protagoniste, est un casse-tête chinois à lui seul : il a été élevé comme un fils par un ecclésiastique mais est en vérité le fils de Satan. Son fief est un monastère, mais sa place naturelle est dans la Géhenne, le monde des démons. Malgré ses oreilles pointues, ses crocs acérés et sa queue de diablotin il n’a qu’un seul désir : devenir Saint Paladin – grade le plus élevé des exorcistes – et tuer Satan. Pour atteindre son objectif, il intègre l’académie de la Croix Vraie, prestigieux établissement, qui forme l’élite des exorcistes. Là aussi, nous ne sommes pas à un paradoxe près : le proviseur n’est ni plus ni moins que le frère de Satan, Mephisto Pheles. Le thème du démon transfuge est récurrent dans le schéma narratif des anime. Un diable finit toujours par sortir des rangs pour combatte les siens. C’est ainsi que dans Chrono Crusade, la sœur Rosetta peut compter sur un « démon dissident », Chrno, fidèle compagnon qui n’hésite pas à se brûler avec de l’eau bénite pour repousser des esprits maléfiques. Celle qui a « pris le voile pour être au service de Dieu » est même allée jusqu’à pactiser avec le démon. Même les supérieurs de la Sœur Rosetta sont loin de condamner le couple antagoniste. Soeur Kate – à la tête de l’ordre Magdala – demande au pasteur Remington : « Les âmes qui ont pactisé avec les démons sont-elles condamnées à brûler éternellement en enfer ? », « pas du tout, c’est une superstition », « tant mieux, je voulais en être vraiment certaine. ». La formule la plus illuminée est prononcée par le vampire Alucard, dans une atmosphère glauque et horrifique : « les âmes qui évoluent dans la droiture verrons leur héritage se perpétuer dans des siècles et des siècles.

Sans s’y méprendre, ce n’est pas au milieu de démons excentriques et d’incantations magiques que l’Eglise chrétienne peut espérer ramener de jeunes brebis à son troupeau. Prosélytisme et sorcellerie font mauvais ménage. Néanmoins, plonger tels de vulgaires païens dans ces univers déroutants permet de nous arracher un temps au manichéisme.