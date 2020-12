Entretien avec le journaliste Louis Hausalter, auteur de Marion Maréchal, le fantasme de la droite aux Editions du Rocher.

Causeur. Marion Maréchal est une figure singulière, suscitant à la fois adhésion et curiosité. Entre ceux qui l’attendent ou ceux qui la surveillent, ça fait du monde! Votre essai est sorti en septembre, est-ce un succès d’édition?

Louis Hausalter. Sur les ventes, pardon pour la langue de bois, je laisse à mon éditeur le soin de communiquer ! Ce que je peux vous dire, c’est que le démarrage n’est pas mauvais, surtout dans ce contexte très difficile pour les librairies et le monde de l’édition. Le défi, c’est que Marion Maréchal ne s’inscrit dans l’actualité qu’en pointillés, avec des apparitions médiatiques occasionnelles, et qu’elle ne prend pas part à la vie partisane. Mais elle reste une ombre portée sur la politique française et ne se ferme aucune porte pour l’avenir, comme je le raconte dans mon livre.

Vous avez mené 50 entretiens pour votre enquête. L’entourage de Marion Maréchal parle-t-il aisément?

Globalement oui, même s’il faut se méfier des bavards : ce sont rarement les mieux informés. Si certains de ses proches n’hésitent pas à soigner leurs relations avec la presse, c’est aussi pour entretenir une flamme, eux qui espèrent son retour. Ils tentent de tisser un récit, parfois contre son gré. Il existe aussi de sévères rivalités dans son entourage, où la jalousie a vite fait d’apparaître. Par ailleurs, contrairement à ce qu’on peut imaginer, il n’y a aucun dispositif rodé dans sa communication. Depuis qu’elle n’est plus députée, Marion Maréchal n’a pas d’attaché de presse, elle gère elle-même les demandes des journalistes, et ses apparitions plus ou moins régulières ne laissent pas entrevoir une stratégie de long terme.

Retirée de la vie politique, Marion Maréchal se consacre en effet à son école l’ISSEP, dont vous dévoilez toutes les coulisses. L’ancienne députée du Vaucluse a-t-elle réussi son pari entrepreneurial?

Il est trop tôt pour le dire. Le démarrage de l’Issep est assez poussif et la crise sanitaire n’a pas aidé. C’est pour l’instant une petite école qui tourne, comme j’ai pu m’en rendre compte sur place. Mais au-delà de la pérennité budgétaire, qui est un sacré défi, la réussite de l’Issep sera jugée en fonction de l’avenir de ses pensionnaires. Quelles carrières feront-ils demain ? Quels postes occuperont-ils ? Si le but est réellement de former l’élite de demain, ça ne sera pas pour tout de suite : je vois mal des administrations ou des grands groupes recruter des jeunes professionnels dont le CV est marqué du sceau « marioniste », indépendamment de leurs talents…

Vous dites que Marion Maréchal est un fantasme, la droite de la dro