Parlez-vous le Xavier Bertrand?

Selon lui, il est « difficile de vivre en France » si on n’est pas blanc de peau. Mélenchon, sors de ce corps! Nous vous proposons d’écouter la chronique radio d’Elisabeth Lévy, qui est revenue sur cette déclaration fracassante ce matin.

Une déclaration de Xavier Bertrand m’a passablement énervée. Le président du Conseil régional des Hauts-de-France était invité sur BFMTV, dimanche.

« C’est difficile de vivre en France quand on est musulman ; C’est difficile de vivre en France quand on est juif ; C’est difficile de vivre en France quand on n’est pas blanc de peau ; C’est difficile de vivre en France quand on ne porte pas un prénom du calendrier grégorien. »

Le prochain Président de la République devra se battre pour retrouver l’unité du pays.



Ce qui me marque aujourd’hui, c’est qu’il est difficile de vivre en France quand on est musulman, juif, quand on n’est pas blanc de peau, quand on ne porte pas un prénom du calendrier… pic.twitter.com/mjT8b8aXJa — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 14, 2026

Si Xavier Bertrand veut nous dire qu’il y a du racisme et des discriminations en France, il oublie deux ou trois choses :

Il y en a moins qu’ailleurs, toutes les enquêtes le montrent. Malgré les 300 victimes du djihadisme ces dernières années, il n’y a aucune chasse aux musulmans dans nos rues, fort heureusement. On ne fait pas d’amalgame.

A lire aussi : Marine Le Pen, dernière soupape de sécurité d’une justice délégitimée?

C’est peut-être plus difficile de trouver un appartement quand on s’appelle Boubacar, mais être noir ne vous empêche pas d’être adulé comme Omar Sy ou Aya Nakamura.

Enfin, des Blancs sont aussi victimes de racisme.

Sans dresser un palmarès du malheur, admettons que l’antisémitisme occupe une place à part. Il devient tendance et ne se cache plus. Des étudiants sont insultés ou ostracisés, des jeunes agressés, des familles contraintes de partir des villes où elles résidaient. Le patron du premier parti de gauche blague très tranquillement sur un patronyme juif. Et dans les cours d’école, on ne se cache plus pour dire « sale juif », puisque juif = génocidaire.

Pourtant, je ne dirai pas que la France est antisémite. C’est certes difficile pour certains Juifs dans certains quartiers — où l’antisémitisme violent et agressif est aujourd’hui essentiellement d’origine arabo-musulmane. L’indifférence du reste de la société est également douloureuse. Mais la France reste le pays qui a émancipé les Juifs et réhabilité Dreyfus.

A lire aussi, Didier Desrimais: Anne, Juliette et les horribles créatures

M. Bertrand dit peut-être une partie de la vérité. Ce n’est pas si grave, me direz-vous. Si, parce qu’il sous-entend que les Français sont congénitalement ou « systémiquement » racistes, comme on dit. Ce faisant, il flatte la corde victimaire. Depuis des décennies, on explique aux descendants d’immigrés qu’ils sont victimes du colonialisme, de l’esclavage et du racisme. Cela les enkyste dans un statut de victimes. C’est, pour certains, le prétexte pour tout casser ou brailler « Nique la France ». C’est un empêchement pour ceux qui veulent juste devenir tranquillement français. Avec en sus la culpabilisation systémique de tous les Français.

Guy Mollet disait de Mitterrand qu’il n’était pas socialiste mais avait appris à parler le socialiste. Bertrand n’est peut-être pas woke mais il a appris à parler le woke. Pour avoir la carte, être reçu sur France Inter, il communie dans le récit débile et mensonger d’une France gangrenée par l’extrême droite. Il gagnera certainement de jolis tweets, mais ça ne servira pas sa carrière. La gauche n’a pas besoin de lui : des antifascistes d’opérette, elle en a à foison.

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale de Sud Radio

🗣️ @ELevyCauseur : "Xavier Bertrand appris à parler woke. La gauche n’a pas besoin de lui : des antifascistes d’opérettes elle en a à foison" #GrandMatin



➡️​ Suivez le direct : https://t.co/QKa5Efuc2W

☎️​ Réagissez au 0 826 300 300 pic.twitter.com/jIeG3SoxWP — Sud Radio (@SudRadio) June 16, 2026